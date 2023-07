Pratapgarh: गंगा घाट पर दफनाया गया मासूम का शव, तालाब में डूबने से हुई थी मौत; शिक्षिका पर लापरवाही का आरोप

Pratapgarh News उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कंपोजिट स्कूल से शौच के लिए निकले कक्षा एक के छात्र रितिक की तालाब में डूबने से हुई मौत से स्वजन गमगीन हैं। गुरुवार देर शाम पोस्टमार्टम के बाद शव घर लाया गया तो एक बार फिर मां खुशी समेत परिवार के सभी लोगों का विलाप हर किसी को झकझोर देने वाला था।

गंगा घाट पर दफनाया गया मासूम का शव, तालाब में डूबने से हुई थी मौत; शिक्षिका पर लापरवाही का आरोप

संवाद सूत्र, कुंडा: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कंपोजिट स्कूल से शौच के लिए निकले कक्षा एक के छात्र रितिक की तालाब में डूबने से हुई मौत से स्वजन गमगीन हैं। गुरुवार देर शाम पोस्टमार्टम के बाद शव घर लाया गया तो एक बार फिर मां खुशी समेत परिवार के लोगों का विलाप हर किसी को झकझोर गया। शाम को ही बच्चे के पिता संदीप कुमार व परिवार के लोग शव लेकर गंगा के नौबस्ता घाट पर पहुंचे। पुलिस की मौजूदगी में शव को दफनाया गया। गांव के लोग भी साथ रहे। पिता संदीप ने खुद को संभालते हुए बताया कि भगवान का इहै मंजूर रहन। का करी, हमार तौ सब नाश होइ गय। इधर बीएसए द्वारा गठित जांच टीम शुक्रवार सुबह तक स्कूल नहीं पहुंची थी। शोकसभा करके शुक्रवार को स्कूल में छुट्टी कर दी गई। पूरी घटना में एक शिक्षिका की लापरवाही की बात हर जुबान पर रही। एसओ हथिगवां संतोष सिंह ने बताया कि स्वजन ने किसी के खिलाफ कोई तहरीर नहीं दी है। इत्त्तेफाकिया दुर्घटना की सूचना दी है।

Edited By: Abhishek Pandey