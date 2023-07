Manipur Violence : मणिपुर की घटना के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने रखा उपवास; कहा- भाजपा सरकार कुछ नहीं कर रही

उन्‍होंने कहा क‍ि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि महिलाओं को निर्वस्त्र कर वहशियों की भीड़ कानून पुलिस और सरकार सबसे बेखौफ होकर घूम रही है। उनके खिलाफ प्रदेश व केंद्र की भाजपा सरकार कुछ नहीं कर रही है। यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डा. नीरज त्रिपाठी ने मणिपुर की घटना की कटु निंदा करते हुए अमानवीय और जघन्य अपराध बताया।

Pratapgarh News : मणिपुर की घटना के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने रखा उपवास; कहा- भाजपा सरकार कुछ नहीं कर रही

