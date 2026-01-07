Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    प्रतापगढ़: जिले का नाम रोशन कर रही बेटियां, ताइक्वांडो में रुझान, सीख रहीं आत्मरक्षा का हुनर

    By Sumit Mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 12:59 PM (IST)

    प्रतापगढ़ में बालिकाओं का ताइक्वांडो के प्रति रुझान बढ़ा है। पिछले साल 15 से बढ़कर इस साल 32 लड़कियां इस खेल में शामिल हुई हैं। वे न केवल आत्मरक्षा सी ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    स्पोर्ट्स स्टेडियम में बालिकाओं को प्रशिक्षित करते उप क्रीड़ाधिकारी रंजीत यादव- जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। कुश्ती, कबड्डी और हाकी की तरह ही बेटियों का रुझान ताइक्वांडो की तरफ बढ़ा है। इस खेल विधा से उन्हें न सिर्फ एक बेहतर मंच मिल रहा है, बल्कि आत्म रक्षा का हुनर भी सीख रही हैं।

    यही वजह है कि पिछले साल की अपेक्षा इस खेल सत्र में उनकी संख्या बढ़ी है। पिछले साल बालिकाओं की संख्या 15 थी, जबकि इस बार 32 तक पहुंच गई है। खास बात यह है कि खेल में उनका दबदबा भी है। वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर नाम रोशन कर रही हैं।

    जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट, हाकी, वालीबाल, कबड्डी, कुश्ती, एथलेटिक्टस, हैंडबाल ताइक्वांडो सहित खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। दो शिफ्ट में यहां खिलाड़ी अभ्यास करते हैं। इस खेल सत्र में यहां 375 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है।

    बेल्हा की बेटियों का रुझान ताइक्वांडो में है। स्टेडियम में इस खेल में 40 पंजीयन हुए है। इसमें 32 बालिकाएं हैं। ये बालिकाएं राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं में भी प्रतिभाग कर चुकी हैं। पिछले खेल सत्र में ताक्वाइंडों में 25 पंजीयन हुए थे। इसमें 15 बालिकाएं थी। आठ बालक थे।

    इस खेल सत्र में 40 पंजीयन हुए हैं। इसमें 32 बालिकाएं हैं। जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल का रोमांच देखने मिलता है। समय-समय पर प्रतियोगिताएं भी होती हैं। बालिकाएं जिला स्तरीय, मंडल स्तरीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी भाग ले चुकी हैं। जिला उप क्रीड़ाधिकारी एवं प्रशिक्षक ताइक्वांडो रंजीत यादव ने बताया कि इस खेल विधा में बालिकाओं की संख्या बढ़ी है। उनमें खेल के प्रति समर्पण भाव भी दिखता है।