प्रतापगढ़: जिले का नाम रोशन कर रही बेटियां, ताइक्वांडो में रुझान, सीख रहीं आत्मरक्षा का हुनर

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। कुश्ती, कबड्डी और हाकी की तरह ही बेटियों का रुझान ताइक्वांडो की तरफ बढ़ा है। इस खेल विधा से उन्हें न सिर्फ एक बेहतर मंच मिल रहा है, बल्कि आत्म रक्षा का हुनर भी सीख रही हैं।

यही वजह है कि पिछले साल की अपेक्षा इस खेल सत्र में उनकी संख्या बढ़ी है। पिछले साल बालिकाओं की संख्या 15 थी, जबकि इस बार 32 तक पहुंच गई है। खास बात यह है कि खेल में उनका दबदबा भी है। वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर नाम रोशन कर रही हैं।

जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट, हाकी, वालीबाल, कबड्डी, कुश्ती, एथलेटिक्टस, हैंडबाल ताइक्वांडो सहित खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। दो शिफ्ट में यहां खिलाड़ी अभ्यास करते हैं। इस खेल सत्र में यहां 375 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है। बेल्हा की बेटियों का रुझान ताइक्वांडो में है। स्टेडियम में इस खेल में 40 पंजीयन हुए है। इसमें 32 बालिकाएं हैं। ये बालिकाएं राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं में भी प्रतिभाग कर चुकी हैं। पिछले खेल सत्र में ताक्वाइंडों में 25 पंजीयन हुए थे। इसमें 15 बालिकाएं थी। आठ बालक थे।