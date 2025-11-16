प्रतापगढ़ में बड़ी घटना, गला रेतकर किसान की हत्या कर फेंका शव, घटनास्थल पर खून के निशान व चप्पल मिली, बेटे पर शक की सुई

संसू, जागरण, जगेशरगंज। खेत से निकले किसान की गला रेतकर हत्या कर दी गई। लाश रविवार दोपहर बाद खेत से करीब 200 मीटर दूर मिली, तब परिवार और गांव के लोगों को घटना की जानकारी हुई। इस वारदात में उनके छोटे बेटे पर संपत्ति के विवाद में घटना को अंजाम देने की आशंका है। पुलिस इसी बिंदु पर मुख्य रूप से जांच कर रही है।

खेत में बने छप्पर में सोते थे घोरहा अंतू के 50 वर्षीय किसान शिव शंकर शुक्ल उर्फ मुन्नू रात में अपने ही खेत में बनाए गए छप्पर में सोते थे। शनिवार रात भी वह वहीं पर थे। रात करीब आठ बजे उनकी पत्नी खाना खाकर आई तो वह नहीं मिले। बिना बताए कहीं चले गए थे। सुबह उनकी लाश मिली। हत्या की बात फैलते ही भीड़ लग गई। पत्नी पहुंची तो शव देख चीख पड़ी।

छोटे बेटे शिवम की भूमिका संदिग्ध उनकी हत्या किसने और क्यों कर दी, जब इस पर पुलिस ने छानबीन शुरू की तो क्लू मिला कि उनके छोटे बेटे शिवम् की भूमिका संदिग्ध हो सकती है। घटनास्थल पर खून के निशान और चप्पल मिला। शव के पास से खाली सिरिंंज भी पाई गई। पुलिस ने शव को देर शाम पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया। किसान की पत्नी रंजना शुक्ला की तहरीर पर जांच शुरू कर दी।