प्रतापगढ़ : 20 वर्ष बाद भी नहीं बना चमरौरा नदी पर पक्का ब्रिज, रपटा पुल डूबा; एक दर्जन गांव के लोग 10 किमी काट रहे चक्कर

संवाद सूत्र, जागरण, संडवा चंद्रिका (प्रतापगढ़)। चमरौरा नदी के बाबू का पुरवा से जलालपुर घाट पर दो दशक बाद भी वादों का पुल नहीं बन सका। यहां बना रपटा पुल बरसात होने से डूब गया है। इससे दर्जन भर गांव के लोगों को 10 किलोमीटर चक्कर काट कर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। इसके निर्माण के लिए शासन में ठोस पैरवी न होने से इसकी स्वीकृत नहीं हो पाई। इससे यह घाट अब वादों का पुल बन कर रह गया है।

संडवा चंद्रिका क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र में कलकल करती चमरौरा नदी पर बाबू का पुरवा घाट पर अरसे से पुल बनाने की मांग ग्रामीणों द्वारा की जाती है। जलालपुर गांव नदी के चलते दो हिस्से में बंट कर रह गया है। यहां का गाजीपुर व बाबू का पुरवा दो गांव नदी पार आबाद होने से उन्हें जलालपुर पहुंचने में दिक्कत होती है। वहीं उमरी, पाराहमीदपुर, दांदूपुर दौलत, अंतू, चतुरपुर, डंडवा, पटखौली सहित दो दर्जन गांव के लोगों को खेती, किसानी, स्कूल, अस्पताल, थाना, ब्लाक व अन्य सरकारी कार्यालय जाने के लिए 10 किमी चक्कर लगाना पड़ता है।

यहां पुल बनवाने के लिए पूर्व मंत्री स्व. राजाराम पांडेय, गड़वारा से विधायक रहे बृजेश सौरभ, सांसद व विधायक रहते संगम लाल गुप्ता, पूर्व विधायक राजकुमार पाल व सदर से विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य ने चुनाव के साथ गांव में सजे मंचों पर जलालपुर घाट पर पुल बनवाने का वादा तो किया, लेकिन दो दशक बाद भी यह वादा पूरा नहीं हो सका। इससे यह पुल अब वादों के पुल से जाना जाने लगा है।

उमरी के संजय मिश्र बताते हैं कि पुल न बनने से बरसात के दिनों में बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। गांव के ही राम सूरत सरोज, शीतला प्रसाद तिवारी और सभासद अंतू देवेंद्र सिंह मंटू का कहना है कि चुनाव के समय में पक्ष व विपक्ष के लिए चमरौधा नदी पर पुल निर्माण मुद्दा तो बनता है, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद जनप्रतिनिधि कभी अपने वादों का पूरा नहीं करते हैं।