Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दो बदमाश गए थे लूट की चेन बरामद कराने, पुलिस पर झोंक दिया फायर, उधर से भी चली गोली तो एक घायल, दोनों गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 07:08 PM (IST)

    प्रतापगढ़ में पुलिस और चेन लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई। रानीगंज में हुई इस मुठभेड़ में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा भी गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाशों को लूटी हुई चेन बरामद कराने के लिए ले जाया गया था, जहाँ उन्होंने पुलिस पर ही गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतापगढ़ पुलिस मुठभेड़ में महिला से चेन लूटने वाला गोली से घायल बदमाश का इलाज कर रहे डाक्टर। सौ. पुलिस मीडिया सेल

    संसू, जागरण, रानीगंज (प्रतापगढ़)। महिला से चेन छीनकर भागने वाले दो बदमाशों से मंगलवार दोपहर पुलिस की मुठभेड़ हो गई। वे घिर गए तो पुलिस टीम पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घायल बदमाश जिला अस्पताल रेफर 

    मंगलवार दोपहर करीब पौने चार बजे रानीगंज के चंदीगोविंदपुर में बदमाश लूटे गए माल बरामद कराने गए थे। इसी दौरान पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया। घायल बदमाश को पुलिस ट्रामा सेंटर रानीगंज ले गई जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया।

    भगवतगंज बाजार में बाइक सवारों ने की थी वारदात 

    रानीगंज के प्रेमनगर बाजार निवासी सीमा देवी पत्नी रमाकांत विश्वकर्मा सात नवंबर को मां वाराही देवी धाम पति के साथ बाइक से दर्शन करने गई थी। वापस लौट रही थी तभी भगवतगंज बाजार में बाइक सवार बदमाशों ने सीमा देवी का चेन खींच कर भाग निकले थे। महिला गिरकर घायल हो गई थी।

    चेन बरामद करने बदमाशों को ले गई थी पुलिस  

    पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी थी। पुलिस ने बदमाश सहरे गुलजार पुत्र मो. अली व मोहम्मद तबरेज पुत्र आशिक अली 24 वर्ष निवासी अहियापुर दिलीपुर को गिरफ्तार किया। मंगलवार को उन्हें छिनैती की चेन बरामद करने के लिए पुलिस चंदीगोविंदपुर ले गई थी।

    झाड़ी में छिपाकर रखे तमंचा से पुलिस पर किया फायर  

    वहां झाड़ी में छिपाकर रखे तमंचा निकाल कर पुलिस पर तमंचा से फायर कर दिया पुलिस आत्म सुरक्षा के जबाब में फायरिंग की तो गोली सहरे गुलजार के दाहिने पैर में लगने से घायल हो गया। वहीं दूसरे बदमाश तबरेज को भी पुलिस ने दौड़ाकर गिरफ्तार कर लिया। घायल सहरे गुलजार को उपचार के लिए ट्रामा सेंटर रानीगंज ले आए यहां से राजा प्रताप बहादुर जिला अस्पताल रेफर किया गया।