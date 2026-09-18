शुगर लेवल कंट्रोल करने के साथ बढ़ाए इम्युनिटी, डायबिटीज से ग्रस्त लोगों के लिए अमृतफल है प्रतापगढ़ का आंवला

प्रवीन कुमार यादव, प्रतापगढ़। आंवला में मौजूद गुण शरीर की इम्युनिटी बढ़ाने के साथ कई बीमारियों को जड़ से खत्म करते हैं। आंवला डायबिटीज से परेशान लोगों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है।

दरअसल, आंवला में क्रोमियम तत्व पाए जाते हैं, जो इंसुलिन हारमोन को मजबूत कर खून में शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। अब बेल्हा का अमृत फल जल्द ही अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी खुशबू और स्वाद बिखेरेगा। विदेशी मेहमान भी इस पारंपरिक स्वाद का आनंद ले सकेंगे।

जनपद की पहचान आंवला से है। यहां पर 7083 हेक्टेयर में आंवला की बाग है। हर साल 74 हजार 86 मीट्रिक टन से अधिक आंवला का उत्पादन होता है। आंवला से कैंडी, मुरब्बा, अचार, चटनी, टाफी, चूरन, लड्डू, आदि उत्पाद तैयार किया जाता है।

मुख्य तथ्य 3321 मालिकों के पास आंवला की बाग

204 आंवला के उत्पाद की है फैक्ट्री

13 करोड़ सालाना है टर्न ओवर

900 से 1000 श्रमिक तोड़ते हैं आंवला

1700 से 1900 कामगरों को मिला रोजगार पांच लोगों का चयन ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में बेल्हा की पहचान बने आंवला के उत्पाद का स्टाल लगेगा। इसमें आंवला उद्यमी अनुराग खंडेलवाल, दिलीप मिश्रा, अभिषेक सिंह, ओम प्रकाश मंछानी समेत पांच लोगों को चयनित किया जा रहा है।

उत्पाद के माल भाड़े का 75 प्रतिशत किराया विभाग वहन करेगा। साथ ही उद्यमियों को रेल किराया भी मिलेगा। 23 सितंबर को उद्यमी उत्पाद के साथ यहां से जाएंगे। ट्रेड शो में देश-विदेश से आने वाले मेहमान प्रतापगढ़ के इस पारंपरिक स्वाद का आनंद ले सकेंगे।

खास बात यह है कि डिमांड पर उसे विदेशों में भी भेजा जाएगा। इससे आंवला के उत्पाद को मुकाम भी मिलेगा। साथ ही उद्यमियों की आय भी होगी। उद्योग एवं प्रोत्साहन केंद्र के उपायुक्त साहब शरण ने बताया कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में उद्यमियों को भेजा जाएगा। चयन हो चुका है। माल भाड़ा और आने जाने का किराया भी मिलेगा।