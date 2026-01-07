प्रतापगढ़ में पांच लाख फर्जी वोटर, लिस्ट से कटा नाम, बीएलओ से मिलकर देंखे मतदाता सूची

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान के प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मंगलवार को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित हो गया। जनपद में पांच लाख से अधिक फर्जी वोटरों का नाम मतदाता सूची से कट गया है।

वोटर अपने बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से मिलकर नई मतदाता सूची देख सकते हैं। आनलाइन भी मिलान किया जा सकता है। यदि किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वह अपना नाम जुड़वाने के लिए फार्म भर सकता है। अब नो मैपिंग वाले लगभग 83 हजार वोटरों को नोटिस भेजी जाएगी।

नवंबर माह में जब एसआईआर अभियान की शुरुआत की गई थी तो जनपद में 25,25,130 मतदाता थे। बूथ लेवल अधिकारी और बूथ लेवल एजेंट ने घर-घर जाकर गणना प्रपत्र बांटकर उसको भरवाया। प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी होने पर 88,885 मृतक मतदाता, 1,22,019 अनुपस्थित, 2,24,304 स्थानांतरित, 49,735 डुप्लीकेट व अन्य 15,152 वोटरों का नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है।

मंगलवार को इसका ड्राफ्ट का प्रकाशन कर दिया गया। 5,00,109 फर्जी वोटरों का नाम मतदाता सूची में कटने के बाद अब जनपद में 20,25,021 वोटर बचे हुए हैं। अब 82,841 नो मैपिंग वाले वोटरों को नोटिस भेजकर उसने मतदाता सूची में बने रहने के लिए 12 प्रपत्र में से कोई एक कागज मांगा जाएगा।

इसके साथ ही मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। 27 फरवरी तक यह प्रक्रिया चलेगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन छह मार्च हो होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी का कहना है कि एसआईआर का ड्राफ्ट का प्रकाशन हो चुका है। सभी मतदाता नई सूची देख लें। यदि किसी का नाम सूची में नहीं है तो वह फार्म-6 भरकर जमा कर सकता है। उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। नई सूची सभी बीएलओ के पास उपलब्ध है। सूची आनलाइन https://pratapgarh.nic.in/deo-portal भी देखी जा सकती है।

मान्यता प्राप्त दलों को भी मिलेगी सूची मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन होने पर बीएलओ को नई सूची प्रदान कर दी गई है। इसके साथ ही अब मान्यता प्राप्त दलों को भी यह नई सूची उपलब्ध कराई जाएगी। जनपद में भाजपा, कांग्रेस समेत चार दल को यह सूची मिलेगी। उनसे भी नए मतदाता जोड़ने में सहयोग लिया जाएगा।

फार्म-6 बांटने पर जोर एसआईआर अभियान के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब नए मतदाता जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए सभी बीएलओ को निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम नई मतदाता सूची में नहीं है तो वह तत्काल उसे फार्म-6 देकर उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने की प्रक्रिया करे।

इसके साथ ही यदि कोई युवा 18 वर्ष का हो गया है तो उसका भी फार्म-6 भरवा लें। यदि किसी मतदाता के नाम या उसके विवरण में कोई त्रुटि है तो वह उसमें संशोधन के लिए फर्म जमा कर सकते हैं। सभी बीएलओ के पास फार्म-6, 7, 8 उपलब्ध है। आनलाइन भी नए मतदाता अपना फार्म भर सकते हैं।