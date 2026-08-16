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अंगुलियों की रेखाएं मिटने से प्रतापगढ़ के 362 बुजर्गों की अटकी पेंशन, बैंक जाकर आंखों की स्कैनिंग करा लें

By Digital Desk Edited By: Brijesh Srivastava
Updated: Sun, 16 Aug 2026 04:19 PM (IST)

प्रतापगढ़ में 362 बुजुर्गों की पेंशन उंगलियों की रेखाएं मिटने के कारण रुक गई है। बैंक जाकर आंखों की स्कैनिंग कराने से यह समस्या हल हो जाएगी और उन्हें पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।

प्रतापगढ़ में पेंशन से वंचित बुजुर्गों को समस्या के समाधान के लिए बैंककर्मी जागरूकर रहे हैं।

प्रतापगढ़ में पेंशन से वंचित बुजुर्गों को समस्या के समाधान के लिए बैंककर्मी जागरूकर रहे हैं।

HighLights

  1. आंखों की स्कैनिंग होने के बाद पेंशन की राशि बुजुर्गों को मिलने लगेगी, किया जा रहा जागरूक

  2. समाज कल्याण विभाग से जनपद के एक लाख 45 हजार से अधिक बुजुर्गों को मिलती है पेंशन

संसू, जागरण, प्रतापगढ़। बुजुर्गों की उम्र अधिक हुई तो उनकी अंगुलियों की रेखाएं मिटने लगीं। ऐसे में अब उनके अंगुलियों का मिलान न होने से पेंशन की राशि नहीं मिल पा रही है। वे समाज कल्याण विभाग और बैंकों का चक्कर लगा रहे हैं। इनको इस समस्या के निदान का तरीका बताया जा रहा है। बैंककर्मी उन्हें जागरूक कर रहे हैं। इससे उनको सहूलियत मिल रही है।

समाज कल्याण विभाग 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बुजुर्ग पुरुष एवं महिलाओं को हर माह एक हजार रुपये वृद्धा पेंशन के रूप में देता है। जनपद में एक लाख 45 हजार से अधिक बुजुर्ग ऐसे हैं, जिनको हर माह पेंशन मिलती है। तीन से चार माह की पेंशन एक साथ उनके खाते में आती है। 

वहीं जिले में 362 बुजुर्ग ऐसे हैं, जिनके अंगुलियों की रेखाएं मिटने से उनकी पेंशन की राशि बैंकों से नहीं मिल पा रही है। बैंक खाते की डीबीटी न होने की भी वजह बनी हुई है। बैंक पहुंचने के बाद ही आंखों की स्कैनिंग होगी। इसके बाद ही पेंशन मिलनी शुरू होगी। फिलहाल पेंशन न मिलने की समस्या को लेकर पहुंच रहे बुजुर्गों को आश्वस्त किया जा रहा है कि आंखों की स्कैनिंग होने के बाद पेंशन की राशि मिलने लगेगी। बैंकों में इस समस्या का निदान हो रहा है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी नागेंद्र नारायण मौर्य ने बताया कि जिन बुजुर्गों की अंगुलियों की रेखाएं मिट गई हैं। ऐसे बुजुर्गों की संख्या काफी कम है। समस्या के निदान के लिए ऐसे बुजुर्गों को जागरूक किया जा रहा है। बैंकाें से भी सहयोग उनको मिल रहा है।

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