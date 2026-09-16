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कैंसर के लक्षण और बचाव: हर गांठ कैंसर नहीं, तेजी से वजन घटने पर कराएं जांच

By Ramesh Tripathi Edited By: Shivam Yadav
Published: Wed, 16 Sep 2026 05:10 PM (IST)

मेडिकल कालेज की डा. दीपिका पांडेय ने बताया कि हर गांठ कैंसर नहीं होती, लेकिन तेजी से वजन घटने या ...और पढ़ें

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HighLights

  1. हर गांठ कैंसर का संकेत नहीं होती, यह समझना महत्वपूर्ण है।

  2. तेजी से वजन घटने या नई गांठ बनने पर तुरंत जांच कराएं।

  3. कैंसर के शुरुआती लक्षणों की पहचान और जांच आवश्यक है।

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। हर गांठ कैंसर का संकेत नहीं होती। यदि बिना किसी स्पष्ट कारण के तेजी से वजन कम हो रहा हो अथवा शरीर में नई गांठें विकसित हो रही हों तो यह कैंसर का संकेत हो सकता है। ऐसे में में तुरंत डाक्टर से संपर्क करना आवश्यक है। कैंसर का सही निदान करने के लिए डाक्टर विभिन्न रक्त और इमेजिंग परीक्षणों की सलाह दे सकते हैं। कुछ कैंसर के प्रारंभिक चरणों में भी गांठें बन सकती हैं।

यह जानकारी मेडिकल कालेज के हिस्टोपैथोलाजी की प्रभारी डा. दीपिका पांडेय ने दैनिक जागरण के हेलो डाक्टर कार्यक्रम में मंगलवार को लोगों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए कही। उन्होंने कहा कि कैंसर एक तो अनुवांशिक होता है, दूसरा खानपान से भी हो सकता है। सिगरेट-तंबाकू का सेवन करने से बचें। गांठ महसूस होने पर महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर की जांच अस्पताल पहुंच कर जरूर कराएं। प्रस्तुत है प्रश्न और उत्तर के अंश...

प्रश्न: मानव के रक्त में क्या-क्या चीजें होती हैं, कैंसर का पता करने के लिए क्या करना होता है?

उत्तर: मानव के रक्त में आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, सीरम तथा प्लाज्मा होता है। ब्लड में कुछ चीजें बढ़ जाती हैं, तो इसकी जांच के बाद ही कैंसर का पता लगता है।

प्रश्न: करीब सात महीने से गांठ तथा पाैली में दर्द रहता है?

उत्तर: इसके लिए योगासन करें, आराम मिलेगा। किसी भी समय मेडिकल कालेज के हड्डी रोग विभाग में आकर दिखाएं।

प्रश्न: कैंसर का लक्षण क्या है और इससे बचने के उपाय बताइए?

उत्तर: बिना कारण के वजन तेजी से कम होना, भूख न लगना, एक महीने से अधिक समय से पेट में दर्द रहता है तो अल्ट्रासाउंड करा कर डाक्टर को दिखाएं।

प्रश्न: मेरी उम्र 65 वर्ष है, घुटनों में दर्द रहता है?

उत्तर: किसी भी दिन राजा प्रताप बहादुर अस्पताल में आकर के डाक्टर को दिखाएं, यह जीवन शैली में बदलाव के कारण होता है। वजन कम करें और नियमित योग करें तो लाभ होगा।

प्रश्न: हमारे सिर के बीच में कई महीने से गांठ हो गई है, इसका क्या उपचार है?

उत्तर: अस्पताल जाकर जांच कराएं, इसके बाद ही पता लगेगा कि क्या है।

प्रश्न: मासिक धर्म के अलावा ब्लीडिंग हो रही है, क्या करें?

उत्तर: अस्पताल जाकर महिला रोग विशेषज्ञ को दिखाकर जांच कराएं।

प्रश्न: ब्रेस्ट में गांठ लग रही है, क्या करें?

उत्तर: हर गांठ कैंसर नहीं होती, अस्पताल जाकर महिला रोग विशेषज्ञ को दिखाएं और जांच कराएं।

प्रश्न: पिछले तीन माह से खांसी आ रही है, वजन भी कम हो रहा है, पसीना अधिक निकलता है?

उत्तर: अस्पताल जाकर के बलगम की जांच कराएं, गले में गांठ हो तो एफएनएटी की जांच कराएं।

प्रश्न: बुखार आने के बाद हमारा हीमोग्लोबिन कम हो गया था, अब क्या करें?

उत्तर: अस्पताल जाकर पुन: इसकी जांच कराएं।

प्रश्न: गले के पास गांठ है, बुखार भी आ रहा है क्या करें?

उत्तर: अपना वजन रिकार्ड करें, डाक्टर से मिलकर ब्लड की जांच कराकर दवाएं लें।