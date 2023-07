गांव के एक युवक अपने ही गांव की किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। अवैध संबंध बनाने से वह गर्भवती हो गई तो उसकी जान ले ली। आरोप लगाते हुए किशोरी के भाई ने थाने में शुक्रवार शाम तहरीर दी। झांसे में आई 15 वर्षीय किशोरी ने गर्भवती होने की जानकारी युवक को हुई तो युवक ने उसे शादी का झांसा देकर गर्भ गिरवाने को तैयार कर लिया।

गर्भपात के बहाने प्रेमी ने किशोरी को दिया जहर, 24 घंटे दर्द से तड़पती रही; फिर तोड़ा दम

संवाद सूत्र, कुंडा : गांव के एक युवक अपने ही गांव की किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। अवैध संबंध बनाने से वह गर्भवती हो गई तो उसकी जान ले ली। ऐसा आरोप लगाते हुए किशोरी के भाई ने थाने में शुक्रवार शाम तहरीर दी। झांसे में आई 15 वर्षीय किशोरी ने गर्भवती होने की जानकारी युवक को हुई तो युवक ने उसे शादी का झांसा देकर गर्भ गिरवाने को तैयार कर लिया। मेडिकल स्टोर से खरीदी दवा बताकर उसे पांच जुलाई की सुबह दे दिया। उसको खाने से किशोरी की हालत खराब होने लगी। उसने स्वजन से बताया। घबराए स्वजन उसे लेकर सीएचसी कुंडा पहुंचे। इलाज के दौरान किशोरी की हुई मौत चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे एसआरएन प्रयागराज रेफर कर दिया। वहां पर इलाज के दौरान उसी रात किशोरी की मौत हो गई। मामले में उसके भाई ने कुंडा पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। शव को घर पर रखकर कह रहे हैं कि केस दर्ज होने पर ही अंतिम संस्कार करेंगे। नवागत कोतवाल कमलेश पाल का कहना है कि केस दर्ज किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Abhishek Pandey