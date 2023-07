Love Jihad: हिंदू बन शादी का झांसा दे युवती से दुष्कर्म, अब आरोपी का परिवार दे रहा जान से मारने की धमकी

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिलें लव जिहाद का एक मामला मंगलवार को सामने आया है। युवती को प्रेम जाल में फंसाकर मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर कई बार दुष्कर्म किया। शादी का झांसा देकर वह मुंह काला करता रहा। असलियत सामने आने पर अब मामला पुलिस के पास पहुंच गया है। आरोपित युवक इसी जिले के रानीगंज के एक गांव का है।

हिंदू बन शादी का झांसा दे युवती से दुष्कर्म, अब आरोपी का परिवार दे रहा जान से मारने की धमकी

