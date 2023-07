UP में लोकसभा की 80 सीटें जीतने के लिए BJP ने बनाया मास्टर प्लान, हर घर जनसंपर्क के साथ चलाई जाएगी विशेष मुहिम

Loksabha Election 2024 BJP Master Plan केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का इतिहास रचने के लिए भाजपा जीतोड़ मेहनत कर रही है। इसके लिए घर-घर जनसंपर्क का वृहद अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही संपर्क से समर्थन विशेष मुहिम भी चल रही है। प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में भाजपा ने एक-एक हजार विशिष्ट लोगों की सूची बनाई है।

UP में लोकसभा की 80 सीटें जीतने के लिए BJP ने बनाया मास्टर प्लान, संपर्क से समर्थन में 'विशिष्ट पैठ'

रमेश रामनाथ यादव, प्रतापगढ़: केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का इतिहास रचने के लिए भाजपा जीतोड़ मेहनत कर रही है। इसके लिए घर-घर जनसंपर्क का वृहद अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही संपर्क से समर्थन विशेष मुहिम भी चल रही है। प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में भाजपा ने एक-एक हजार विशिष्ट लोगों की सूची बनाई है। उनसे मुलाकात करके जनप्रतिनिधि व पार्टी पदाधिकारी उन्हें मोदी सरकार की नौ साल की उपलब्धियां बता रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए समर्थन भी मांग रहे हैं। भाजपा लोकसभावार बनाई सूची भाजपा ने लोकसभावार जो सूची बनाई है, उसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, नामचीन डॉक्टर, अधिवक्ता, प्रोफेसर, समाजसेवी, एनजीओ के सक्रिय सदस्य समेत हर वर्ग के लोगों को इसमें रखा गया है। इस सूची में ऐसे भी लोगों को रखा गया है, जो भाजपा की विचारधारा से नहीं जुड़े हैं। दूसरे दलों के प्रति उनका रुझान है। अब विधायक, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता विशिष्ट लोगों से मुलाकात करके उन्हें मोदी सरकार की नौ साल की उपलब्धियों की पुस्तिका भेंट कर रहे हैं। उनसे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उनका मत जानने का प्रयास कर रहे हैं। उनके विचारों का वीडियो तैयार कर रहे हैं।

Edited By: Abhishek Pandey