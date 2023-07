प्रतापगढ़ में डॉक्‍टरों और वकीलों के बीच हुआ व‍िवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब वकीलों ने शहर में होर्डिंग्स लगाकर डॉक्‍टरों को उस रास्‍ते से न गुजरने की चेतावनी दी है। इसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। होर्डिंग्स में वकीलों ने ल‍िखा है क‍ि मेडिकल कालेज के डाक्टरों द्वारा वकीलों के अपमान और हमला किए जाने के विरोध में आंदोलन जारी रहेगा।

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ में वकीलों ने होर्डिंग्स लगाकर डॉक्‍टरों को दी चेतावनी

प्रतापगढ़, जेएनएन। मेडिकल कालेज पूरे केशवराय से लेकर कचहरी होते हुए प्रताप बहादुर अस्पताल तक वाले मुख्य रास्ते पर मेडिकल कालेज के प्राचार्य और मारपीट में नामजद चिकित्सक और अन्य हमलावर न गुजरें। यह मार्ग उनके लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस तरह की चेतावनी वाली होर्डिंग्स वकीलों ने शहर में लगवाई है। डा. सोनेलाल पटेल राजकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय के डाक्टरों और वकीलों में दो दिन पहले हुए विवाद में नरमी नहीं आ रही है। बुधवार की रात अधिवक्ताओं की ओर से शहर के कचहरी और आसपास कई स्थानों पर पंपलेट और होर्डिंग लगाकर चिकित्सकों को चेतावनी दी गई। इसमें लिखा गया है कि मेडिकल कालेज के डाक्टरों द्वारा वकीलों के अपमान और हमला किए जाने के विरोध में आंदोलन जारी रहेगा। होर्डिंग में दी गई चेतावन को देखते हुए पुलिस और सतर्क हो गई है। अधिवक्ता पुलिस पर दबाव बना रहे हैं कि हमला करने वाले चिकित्सकों को पकड़ा जाए। वह लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर डाक्टर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वह धरना दे रहे हैं।

