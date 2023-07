प्रतापगढ़ में 45 हजार बच्चों को नहीं मिले ड्रेस के पैसे, खुलने वाले हैं स्कूल; अभिभावकों की बढ़ी चिंता

Pratapgarh News प्रथापगढ़ में स्कूल खुलने वाले हैं। स्कूल तो खुलने लगे हैं लेकिन अभी तक बच्चों के यूनिफार्म को लेकर असमंजस की स्थिति है। शासन की ओर से एक लाख 62 हजार 485 बच्चों के अभिभावकों के खाते में ही यूनिफार्म की धनराशि भेजी है जबकि अभी भी 45 हजार बच्चे बाकी हैं। इन 45 हजार बच्चों के यूनिफॉर्म को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।

प्रतापगढ़ में 45 हजार बच्चों को नहीं मिले ड्रेस के पैसे, खुलने वाले हैं स्कूल

प्रतापगढ़, जागरण संवाददाता। प्रतापगढ़ में स्कूलों को लेकर किए जा रहे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। परिषदीय स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र एक अप्रैल से शुरू हो चुका है। गर्मी की छुट्टी भी बीतने वाली हैं। तीन जुलाई से पुनः स्कूल खुलने वाले हैं। शासन की ओर से एक लाख 62 हजार 485 बच्चों के अभिभावकों के खाते में ही यूनिफार्म की धनराशि भेजी है, जबकि अभी भी 45 हजार बच्चे बाकी हैं। इन 45 हजार बच्चों के यूनिफॉर्म को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इनका पैसा कब आएगा, पता नहीं। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में बच्चों को पिछले दो साल से जूता, मोजा, बैग और स्वेटर खरीद के लिए 1200 रुपये सीधे अभिभावकों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के तहत भेजे जा रहे हैं। यूनिफॉर्म की धनराशि सीधे शासन से भेजी जाती है जिले के परिषदीय स्कूलों में करीब दो लाख बच्चे पंजीकृत हैं। इन बच्चों को दो सेट में यूनिफार्म व जूते-मोजे, बैग की धनराशि सीधे शासन से भेजी जाती है। जिला समन्वयक श्रीकृष्ण विश्वकर्मा बताते हैं कि सत्यापन का कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। 20 जून को पहले चरण में काफी हद तक धनराशि लखनऊ से सीधे भेजी जा चुकी है। चप्पल के दाम में जूते का दबाव शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल के प्रत्येक बच्चे के अभिभावक के खाते में 1200 रुपये भेजे जा रहे हैं। इसमें दो सेट यूनिफार्म (कीमत-600 रुपये), स्वेटर (200 रुपये), एक जोड़ी जूता व दो जोड़ी मोजा (125 रुपये), स्कूल बैग (175 रुपये), स्टेशनरी (100 रुपये) निर्धारित है। ऐसे में सवाल यह है कि सवा सौ रुपये में तो क्वालिटी का चप्पल भी नहीं मिलता तो जूता मोजा कैसे मिलेगा। इसमें परिवर्तन को कोई सुझाव भी शासन तक नहीं पहुंच रहा।

