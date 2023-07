यूपी के प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा; 9 लोगों की दर्दनाक मौत- बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा

UP Road Accident सुखपालनगर से मोहनगंज के बीच पूरे रायजू विक्रमपुर के पास लालगंज की तरफ से गैस का टैंकर आ रहा था। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में टैंकर चालक ने दाईं तरफ कट मारा। तेज रफ्तार होने के कारण वह टेंपो से टकरा गया। टेंपो में सवार 16 लोगों में सात ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा; 9 लोगों की दर्दनाक मौत- बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा

Your browser does not support the audio element.

जासं, प्रतापगढ़ : रायबरेली-जौनपुर राजमार्ग पर पूरे रायजू विक्रमपुर के पास सोमवार दोपहर लगभग साढ़े तीन बजे बाइक सवार को बचाने के चक्कर में टैंकर और टेंपो में भीषण टक्कर हो गई। टेंपो पलटने से नौ लोगों की मौत हो गई। टैंकर भी पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सोमवार दोपहर प्रतापगढ़ से टेंपो सवारी भरकर जेठवारा की तरफ जा रहा था। सुखपालनगर से मोहनगंज के बीच पूरे रायजू विक्रमपुर के पास लालगंज की तरफ से गैस का टैंकर आ रहा था। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में टैंकर चालक ने दाईं तरफ कट मारा। तेज रफ्तार होने के कारण वह टेंपो से टकरा गया। टेंपो में सवार 16 लोगों में सात ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। यहां पर दो लोगों ने दम तोड़ दिया। सूचना पर एसडीएम सदर, सीओ सिटी, सीअी लालगंज मौके पर पहुंचे । टैंकर में गैस रिसाव होने की सूचना पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। टैंकर पर पानी डाला गया।

Edited By: Mohammed Ammar