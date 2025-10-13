Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रतापगढ़ के ग्रामीण बैंक में लगी आग, कागजात व उपकरण जले, कामकाज ठप, त्योहारी सीजन में लोग हुए परेशान

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 07:33 PM (IST)

    प्रतापगढ़ के बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की जगेशरगंज शाखा में शार्ट सर्किट से आग लग गई। अभिलेख और उपकरण जलने से कामकाज ठप हो गया, जिससे त्योहारों के मौसम में ग्राहकों को लेनदेन में दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों ने धुंआ देखकर अधिकारियों को सूचित किया। आग से राउटर और कंप्यूटर जैसे उपकरण जले हैं। अधिकारी नुकसान का आकलन कर रहे हैं और जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतापगढ़ के बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की जगेशरगंज शाखा में आग के बाद पूछताछ करती पुलिस टीम। जागरण

    संसू, जागरण, जगेशरगंज (प्रतापगढ़)। बिजली की शार्ट सर्किट से बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की जगेशरगंज शाखा में रविवार रात आग लग गई। आसपास के लोगों ने सुबह करीब पांच बजे धुएं को देखकर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बैंक मैनेजर को सूचना दी। इसके बाद आग को बुझाया गया। अभिलेख, कंप्यूटर सिस्टम जल जाने से कामकाज ठप हो गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खिड़कियों से निकलता धुंआ देख मची खलबली

    रविवार को भोर में आसपास के ग्रामीणों ने बैंक की खिड़कियों से निकल रहे धुएं को देखा तो खलबली मच गई। उन्होंने तत्काल सूचना जिम्मेदारों को दी। कुछ देर में ब्रांच मैनेजर साैरभ पटेल पुलिस के साथ पहुंचे। बैंक का ताला खोला तो अंदर चारों तरफ धुंआ ही धुआं भरा था। बिजली के उपकरण और कागजात जल रहे थे। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कड़ी मेहनत कर आग पर काबू पाया।

    जमा-निकासी को बैंक पहुंचे लोग हुए मायूस

    उपकरण जलने से बैंक में लेनदेन का कार्य प्रभावित हो गया। शनिवार और रविवार को भी बैंक बंद था, तीसरे दिन उपभोक्ता लेनदेन करने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन आग लगने की वजह से काम नहीं हुआ। लोग धनतेरस व दीपावली के लिए पैसे निकालने आए थे। सब मायूस हो गए।

    रिकार्ड रूम तक नहीं पहुंची आग की लपटें

    आग लगने के कारण राउटर, नेटवर्क बाक्स, बैंक के सर्कुलर, कंप्यूटर के तार और काउंटर जल गए। रिकार्ड रूम तक आग नहीं पहुंच पाई, नहीं तो काफी नुकसान होता। आग आधी रात के बाद लगने की आशंका व्यक्त की जा रही है। गनीमत रही कि आग काउंटर के बाहर ही लगी थी। इससे बैंक का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। सूचना पाने के बाद मुख्यालय से क्षेत्राधिकारी सिद्धार्थ शुक्ल भी आए थे। उन्होंने पूरा मुआयना किया। उनके द्वारा नुकसान की रिपोर्ट बनाई जा रही है। इधर अग्निशमन विभाग ने भी जांच शुरू कर दी है।

    शार्ट सर्किट से लगी थी आग 

    मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजू कुमार के अनुसार अब तक शार्ट सर्किट का ही पता चला है। अन्य बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है। अंतू एसओ आनंदपाल सिंह का कहना है कि किसी पर आरोप नहीं लगाया गया है। तहरीर मिलेगी तो उस तरह से भी घटना को देखा जाएगा।

    क्या कहते हैं शाखा प्रबंधक

    बैंक के शाखा प्रबंधक सौरभ पटेल का कहना है कि आग लगने से नेटवर्क बाक्स जल गया, जिससे लेनदेन पूरी तरह बाधित रहा। मंगलवार से वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर ग्राहकों को सेवा देने का प्रयास किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- तबीयत बिगड़ी तो चिल्लाया युवक... मैंने जहर खा लिया है बचा लो, प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में मौत

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज की नामी टेंट लल्लूजी गोपालदास एंड संस के खिलाफ मुकदमा, आग से सेवानिवृत्त जज का मकान भी जला था