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    प्रतापगढ़ : SO फतनपुर व दारोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दोनों लाइन हाजिर थे, पकड़े गए ट्रक को लेनदेन कर छोड़ने का मामला

    By rajan shukla Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 02:14 PM (IST)

    प्रतापगढ़ में फतनपुर थानाध्यक्ष और दारोगा के खिलाफ पकड़े गए ट्रक को लेनदेन कर छोड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों को पहले ही लापरवाही के ...और पढ़ें

    प्रतापगढ़ में फतनपुर के एसओ और दारोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।

    प्रतापगढ़ में फतनपुर के एसओ और दारोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।

    HighLights

    1. थाने के मुंशी की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा

    2. पुलिस अधीक्षक ने दोनों को लाइन हाजिर किया

    3. लापरवाही पाए जाने पर निलंबित किए गए गए

    जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। मुकदमा दर्ज करने में देरी और विवेचक की मानीटरिंग जैसे कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर निलंबित किए गए थानाध्यक्ष फतनपुर मनीष कुमार त्रिपाठी व उप निरीक्षक (दारोगा) संतोष कुमार वर्मा की कास्तानी और सामने आई है। पकड़े गए ट्रक को लेनदेन करके छोड़ देने का भ्रष्टाचार का मामला उजागर होने पर इन दोनों पर इसी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है।

    थाने की मुंशी की तहरीर पर केस दर्ज 

    फतनगंज थाने की मुंशी गीता शर्मा की तहरीर पर थानाध्यक्ष मनीष कुमार त्रिपाठी और उप निरीक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक यानी एसपी ने ने सख्त कार्रवाई करते हुए इन दोनों को मंगलवार रात लाइन हाजिर कर दिया था। इसके बाद इन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया।

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