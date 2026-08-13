प्रतापगढ़ : SO फतनपुर व दारोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दोनों लाइन हाजिर थे, पकड़े गए ट्रक को लेनदेन कर छोड़ने का मामला

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। मुकदमा दर्ज करने में देरी और विवेचक की मानीटरिंग जैसे कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर निलंबित किए गए थानाध्यक्ष फतनपुर मनीष कुमार त्रिपाठी व उप निरीक्षक (दारोगा) संतोष कुमार वर्मा की कास्तानी और सामने आई है। पकड़े गए ट्रक को लेनदेन करके छोड़ देने का भ्रष्टाचार का मामला उजागर होने पर इन दोनों पर इसी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है।

थाने की मुंशी की तहरीर पर केस दर्ज फतनगंज थाने की मुंशी गीता शर्मा की तहरीर पर थानाध्यक्ष मनीष कुमार त्रिपाठी और उप निरीक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक यानी एसपी ने ने सख्त कार्रवाई करते हुए इन दोनों को मंगलवार रात लाइन हाजिर कर दिया था। इसके बाद इन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया।