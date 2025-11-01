प्रतापगढ़ में बुखार बना एक परिवार के लिए काल, मासूम भाई-बहन की चली गई जान, चार दिनों से पीड़ित थे

संसू, जागरण, बाघराय (प्रतापगढ़)। जनपद के बिहार ब्लाक के देवर पट्टी गांव में बुखार से पीड़ित एक भाई और बहन की जान चली गई। एक साथ दो मौतों से परिवार के सदस्य गमगीन हैं। बताया जाता है कि दोनों पिछले चार दिनों से बुखार से पीड़ित थे।

बिहार ब्लाक के देवर पट्टी गांव की घटना देवर पट्टी गांव के लच्छीपुर में शुक्रवार को बुखार ने एक ही परिवार के दो मासूम बच्चों की जान ले ली। घटना से पूरे गांव में मातम का माहौल है। गांव के वीरेंद्र सरोज की चार वर्षीय पुत्री तन्वी सरोज और दो वर्षीय बेटा अतिक सरोज को चार दिनों से बुखार आ रहा था। स्वजन दोनों का इलाज करा रहे थे।

मासूम तन्वी और अतिक सरोज की हुई मौत बताया जाता है कि शुक्रवार को तबीयत ज्यादा खराब हुई तो परिवार के लोग तन्वी को दिन में उपचार के लिए कुंडा के एक निजी हास्पिटल ले गए। वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। देर शाम दो वर्षीय पुत्र अतिक सरोज को भी तेज बुखार हो गया। स्वजन उसे लेकर चिल्ड्रेन हास्पिटल प्रयागराज पहुंचे, लेकिन वहां भी डाक्टर बचा नहीं सके।