बाइक सवार बदमाशों ने युवक से की आठ हजार की टप्पेबाजी, सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक से लिफ्ट देकर आठ हजार रुपये की टप्पेबाजी की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बदमाशों की पहचान करने का कार्य चालू कर दिया है।

सराय रजई के निकटवर्ती गांव केशा पट्टी, थाना शिवगढ़, सुलतानपुर के निवासी मेवालाल पानीपत में प्राइवेट नौकरी करते हैं। वे अपने भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए घर लौट आ रहे थे। मंगलवार को मदाफरपुर पहुंचने पर वे घर जाने के लिए साधन की इंतजार कर रहे थे।

इसी दौरान पल्सर बाइक पर सवार दो युवकों ने उनसे कहा कि वे उसी तरफ जा रहे हैं, आपको भी छोड़ देंगे। बाइक पर बैठने के बाद, जब वे सराय रजई की ओर बढ़ रहे थे, तो मेवालाल ने खड़ंजे के रास्ते के बारे में पूछा। बदमाशों ने बताया कि वे रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं।

सुनसान खड़ंजे पर बदमाशों ने अपना बैग नीचे गिरा दिया और मेवालाल से कहा कि वे उनका बैग लाने के लिए उतरें। जैसे ही मेवालाल ने अपना बैग बदमाशों को दिया और उतरे, बदमाश तेजी से बार्डर सुलतानपुर की दिशा में भाग निकले। मेवालाल ने डायल 112 पर टप्पेबाजी की सूचना दी।