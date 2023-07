Pratapgarh News: महिला के पेट से निकला 5 किलो का ट्यूमर, डॉक्टरों ने दिया जीवनदान

Pratapgarh News अंतू दुबेपुर के कुतुब अली की पत्नी नैमुन निशा (45) काफी समय से परेशान थी। कुछ दिन पहले उसने महिला अस्पताल की सीएमएस डा. रीना प्रसाद को दिखाया था। उन्होंने ट्यूमर बताते हुए ऑपरेशन की सलाह दी थी। महिला के पेट से करीब साढ़े पांच किलो का ट्यूमर निकला। उसने बताया कि अब वह स्वस्थ है और धीरे-धीरे सही हो रही है।

महिला के पेट से निकला 5 किलो का ट्यूमर, डॉक्टरों ने दिया जीवनदान

प्रतापगढ़, जागरण संवाददाता। प्रतापगढ़ में डॉक्टरों ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है। एक महिला का सफल ऑपरेशन करके डॉक्टरों ने उसे दूसरा जीवन दिया है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने गुरुवार को महिला अस्पताल में महिला की सर्जरी कर उसके पेट से साढ़े पांच किलो का ट्यूमर निकाला। इससे उसकी जान बची। सर्जरी के बाद मरीज स्वस्थ है। खास बात यह है कि इतने भारी वजन के ट्यूमर का यह पहला ऑपरेशन महिला अस्पताल में हुआ है। सफल ऑपरेशन करने वाली मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की टीम को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डा. सलिल कुमार श्रीवास्तव ने बधाई दी है। नैमुन निशा को हो रही थी परेशानी अंतू दुबेपुर के कुतुब अली की पत्नी नैमुन निशा (45) काफी समय से परेशान थी। कुछ दिन पहले उसने महिला अस्पताल की सीएमएस डा. रीना प्रसाद को दिखाया था। उन्होंने ट्यूमर बताते हुए ऑपरेशन की सलाह दी थी। गुरुवार की उनकी देखरेख में मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर अंजलि, स्मिता सिंह, विभा गौतम, साक्षी द्विवेदी और दीपक कनौजिया की टीम ने नैमुननिशा का ऑपरेशन किया। पेट से निकला साढ़े पांच किलो का ट्यूमर इसमें उसके पेट से करीब साढ़े पांच किलो का ट्यूमर निकला। नैमुन ने बताया कि उसके तीन बच्चे हैं। 15 साल पहले भी ट्यूमर निकला था। इस बार बड़ा ट्यूमर निकला है। उसने बताया कि अब वह स्वस्थ है। सीएमएस डा. रीना प्रसाद ने बताया कि मेडिकल कॉलेज बनने के बाद अभी तक इतने वजन के ट्यूमर की सर्जरी का यह पहला केस है।

Edited By: Swati Singh