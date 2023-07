Pratapgarh: मेडिकल कॉलेज के 15 छात्र निलंबित, जांच कमेटी गठित- वकीलों से मारपीट का लगा था आरोप

राजा प्रताप बहादुर अस्पताल में मंगलवार को पर्चा काउंटर पर दो अधिवक्ताओं समेत तीन की पिटाई मेडिकल कालेज के छात्रों व डाक्टरों द्वारा करने का आरोप लगा था। इस मामले में पुलिस ने दो डाक्टरों व 12 अज्ञात मेडिकल छात्रों के विरुद्ध पुलिस ने केस दर्ज किया था। बताया जा रहा है क‍ि मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल डा. सलिल श्रीवास्तव घटना के समय नहीं थे।

Pratapgarh: मेडिकल कॉलेज के 15 छात्र निलंबित, जांच कमेटी गठित

