विहिप नेता प्रिंस गौड़ गिरफ्तार: एडीएम ने दर्ज कराई एफआइआर, फर्जी शिकायत और रंगदारी के आरोप
प्रयागराज में एडीएम ने विहिप नेता के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और दुर्व्यवहार करने के आरोप में एफआइआर दर्ज कराई है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की छानबीन कर रही है। नेता पर सरकारी कामकाज में अड़चन डालने का आरोप है।
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। एडीएम वित्त एवं राजस्व ने फर्जी शिकायत करने और रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री प्रिंस गौड़ के विरुद्ध शहर की कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने संगठन मंत्री को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
एडीएम वित्त एवं राजस्व ऋतु पूनिया ने पंजीकृत कराई प्राथमिकी में बताया कि विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री प्रिंस गौड़ शाहजीपुर विभाग के पदाधिकारी ने एक शिकायती पत्र मंडलायुक्त बरेली को दिया था। उसमें आरोपित ने उन पर स्टांप में जुर्माना अधिक लगाने और एक कालोनी की धारा 80 करने में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया, जबकि धारा 80 करने का अधिकार भी एसडीएम और कालोनियों के विकास का कार्य सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से किया जाता है।
आरोप है कि उनके रिश्तेदारों के नाम से जमीन खरीदने का आरोप भी लगाया गया, जिन रिश्तेदारों का नाम लेकर जमीन खरीदने की बात कही गई। उनकी कई वर्ष पहले ही मृत्यु हो चुकी है। यह भी कहा कि प्रिंस गौड़ गिरोह चलाते हैं, जाे रंगदारी और धोखाधड़ी करने में लिप्त हैं। एडीएम ने आशंका जताई कि उन पर हमला हो सकता है।
इस पत्र के संबंध में विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष श्रीकृष्ण गंगवार को उन्होंने एक पत्र भेजा, जिसमें जिलाध्यक्ष ने उनका लेटरहेड गलत प्रयोग करने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सत्येंद्र कुमार ने बताया कि एडीएम ऋतु पूनिया की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोपित को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
