विहिप नेता प्रिंस गौड़ गिरफ्तार: एडीएम ने दर्ज कराई एफआइआर, फर्जी शिकायत और रंगदारी के आरोप

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। एडीएम वित्त एवं राजस्व ने फर्जी शिकायत करने और रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री प्रिंस गौड़ के विरुद्ध शहर की कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने संगठन मंत्री को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

एडीएम वित्त एवं राजस्व ऋतु पूनिया ने पंजीकृत कराई प्राथमिकी में बताया कि विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री प्रिंस गौड़ शाहजीपुर विभाग के पदाधिकारी ने एक शिकायती पत्र मंडलायुक्त बरेली को दिया था। उसमें आरोपित ने उन पर स्टांप में जुर्माना अधिक लगाने और एक कालोनी की धारा 80 करने में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया, जबकि धारा 80 करने का अधिकार भी एसडीएम और कालोनियों के विकास का कार्य सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से किया जाता है।

आरोप है कि उनके रिश्तेदारों के नाम से जमीन खरीदने का आरोप भी लगाया गया, जिन रिश्तेदारों का नाम लेकर जमीन खरीदने की बात कही गई। उनकी कई वर्ष पहले ही मृत्यु हो चुकी है। यह भी कहा कि प्रिंस गौड़ गिरोह चलाते हैं, जाे रंगदारी और धोखाधड़ी करने में लिप्त हैं। एडीएम ने आशंका जताई कि उन पर हमला हो सकता है।