    UPSRTC: बस बुकिंग नियमों में बदलाव, शादी पिकनिक के लिए अब एक सप्ताह में बुक करें रोडवेज

    By Vaibhav Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:34 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने बस बुकिंग नियमों में बदलाव किया है। अब शादी या पिकनिक के लिए बस एक सप्ताह पहले बुक की जा सकती है, जबकि पहले एक महीने पहले आवेदन करना होता था। 400 किलोमीटर तक का किराया लगभग 28,000 रुपये है। विवाह के सीजन में अब तक पांच बसें बुक हो चुकी हैं। निगम प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को इस सुविधा के बारे में जानकारी देगा।

    रोडवेज बस। जागरण

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। अब रोडवेज बसों की बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले शादी, बरात या पिकनिक के लिए बस किराए पर लेने के लिए एक माह पहले आवेदन करना पड़ता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया आसान हो गई है। अब लोग सिर्फ एक सप्ताह पूर्व ही रोडवेज डिपो में जाकर शादी व पिकनिक आदि के लिए बस बुक करा सकेंगे। हालांकि स्थानीय रोडवेज डिपो को केवल पांच बुकिंग ही मिली है।

    परिवहन निगम ने बुकिंग नियमों में किया बदलाव



    एमआरएम विपुल पाराशर ने बताया कि पिछले साल से परिवहन विभाग ने सरकारी रोडवेज बस को शादी व पिकनिक आदि के लिए रोडवेज बस की बुकिंग के लिए आदेश जारी किया था। उस समय यात्रा तिथि से एक माह पहले बुकिंग करानी होती थी। लेकिन अब यह प्रक्रिया पूरी तरह बदल दी गई है। इसे अब एक सप्ताह कर दिया गया है। इसके लिए 400 किलोमीटर और 24 घंटे तक के लिए रोडवेज बस की बुकिंग का किराया लगभग 28,000 रुपये तय किया गया है। निजी बसों की तुलना में यह किराया काफी कम है। उन्होंने बताया कि यात्रियों को सुरक्षित और सस्ती सुविधा देने के लिए बस बुकिंग की प्रक्रिया लगातार बेहतर की जा रही है।

    यह है बु्किंग कराने की प्रक्रिया

    बस बुक करवाने के लिए संबंधित डिपो पर आवेदन देना होगा। शादी के लिए बस चाहिए तो आवेदन के साथ विवाह कार्ड भी अनिवार्य रूप से लगाना होगा। दूरी चाहे कम हो या अधिक, किराया न्यूनतम 400 किलोमीटर के आधार पर ही लिया जाएगा। यदि बस 400 किलोमीटर से अधिक चलती है, तो किराया उसी के अनुरूप बढ़ जाएगा।


    पांच बुकिंग पर जा चुकी है बसें

    शादी-ब्याह का सीजन चल रहा है, इसमें अब तक पांच बसे निजी कार्यक्रमों के लिए बुक हो चुकी है। एआरएम विपुल पाराशर ने बताया कि सरकार द्वारा पिछले वर्षों में जारी आदेशों के अनुसार अब तक डिपों की पांच बसे बुकिंग पर जा चुकी है। लोगों ने शादी पार्टी सहित अपने निजी कार्यों के लिए बस को बुक कराया।

    पांच बुकिंग कर चुकी डिपो, विवाह कार्ड से होगी बुकिंग

    हालांकि कुछ लोगों को इस मामले की जानकारी नहीं है, उसके लिए प्रचार प्रसार की व्यवस्था की जा रही है। इसमें विभाग गांवों, सोशल मीडिया और पंपलेट्स के माध्यम से व्यापक प्रचार करेगा। इससे परिवार निजी बसों के बजाय रोडवेज की सुविधाएं लेना चाहेंगे, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और किफायती यात्रा मिलेगी




    निजी कार्य के लिए सरकारी बस की बुकिंग का नियम निगम के द्वारा बदल दिया गया है। पहले एक माह से पहले आवेदन करना पड़ता था लेकिन अब एक सप्ताह में ही बुकिंग के लिए आवेदन देना होगा। निजी बसों के बजाय रोडवेज की सुविधाएं यात्रियों को सुरक्षित और किफायती यात्रा मिलेगी। - विपुल पाराशर, एआरएम पीलीभीत