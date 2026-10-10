Weather Today: पीलीभीत में झमाझम बारिश से तराई का मौसम हुआ सुहावना, आज का ताजा अपडेट

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। Weather Today: तराई क्षेत्र में शुक्रवार का दिन मौसम के लिहाज से बेहद खुशनुमा रहा। सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही ने मौसम को सुहावना कर दिया था, वहीं दोपहर में हुई झमाझम बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी। शुक्रवार सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ था।

आसमान में छाए बादलों के कारण धूप का असर नहीं के बराबर रहा। दोपहर होते-होते काले और घने बादल छा गए और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। कुछ देर तक हुई इस जोरदार बारिश से वातावरण में ठंडक घुल गई। बारिश थमने के बाद भी दोपहर बाद आसमान में बादल डेरा डाले रहे, जिसके चलते पूरे दिन मौसम सुहावना बना रहा।