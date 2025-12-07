Pilibhit Accident: अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, दो की मौत; कोहरे में हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। कोहरा शुरू होने के साथ ही सड़क हादसे भी बढ़ने लगे हैं। कोहरे के चलते बीसलपुर क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक को रौंद दिया, जिससे बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। सड़क हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से भाग निकला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव हटाकर पोस्टमार्टम को भेजा। हादसा पुनीत पेट्रोल पंप के सामने रात साढ़े 10 बजे हुआ।

बीसलपुर क्षेत्र में पुनीत पेट्रोल पंप के सामने हादसा

शनिवार की देर रात 10:30 बजे लगभग बीसलपुर बरेली मार्ग पर ग्राम पति पुरा के निवासी अरविंद पाल और सेवाराम बाइक से किसी काम से गए थे। रात करीब साढ़े 10 वह बीसलपुर से वापस घर जा रहे थे। रास्ते में बाइक पुनीत पेट्रोल पंप के पास पहुंची तो कोहरे की वजह से अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी।