Pilibhit : ट्यूशन पढ़ने गई नाबालिग छात्रा से अध्यापक ने किया दुष्कर्म

संवाद सूत्र, माधोटांडा (पीलीभीत) : अध्यापक के घर नाबालिग छात्रा ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थी। आरोप है कि पहले अध्यापक अवधेश कुमार छात्रा के साथ छेड़छाड़ करता रहा और बाद में शारीरिक संबंध भी बना लिए। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी की दी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) के आदेश पर आरोपित अध्यापक के विरुद्ध प्राथमिकी लिखकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने एसपी को शिकायती पत्र देकर कहा है कि नाबालिग पुत्री गांव के ही एक अध्यापक के पास में ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थी। 26 जनवरी 2023 को ध्वजारोहण के बाद अध्यापक ने सभी बच्चों को घर भेज दिया और उसकी पुत्री को रोक लिया। उस दिन अध्यापक में नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकतें करते हुए छेड़छाड़ की। सात मार्च को अध्यापक ने उसकी पुत्री को अपनी भाभी के घर पर बुलाया, जब पुत्री वहां पर पहुंची तो अध्यापक ने दुष्कर्म किया।

Edited By: Mohammed Ammar