पीलीभीत टाइगर रिजर्व: एक साथ तीन बाघ और नहर में मगरमच्छ, पर्यटकों के खिले चेहरे
पीलीभीत टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान पर्यटकों को बाघों के दीदार हो रहे हैं। एक साथ तीन बाघों को देखकर पर्यटक खुशी से झूम उठे। नहर में घूमता मगरमच्छ ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, माधोटांडा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) में सफारी के दौरान पर्यटकों को इन दिनों बाघों के खूब दीदार हो रहे हैं। सफारी मार्गों पर बाघ पर्यटकों को खूब रोमांचित कर रहे हैं। अब एक साथ तीन बाघों को देखकर पर्यटक खुशी में झूम उठे। इसके अलावा नहर में घूमता मगरमच्छ भी पर्यटकों को नजर आया।
नहर के भीतर मगरमच्छ ने भी पर्यटकों को आकर्षित किया
टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों को अब बाघ आसानी से नजर आ ही जातें हैं। कभी सफारी मार्ग तो कभी नहर के भीतर यह बाघ टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों को बार बार आने पर मजबूर कर देतें हैं। शनिवार को भी पर्यटकों को एक साथ तीन बाघ नजर आए। सफारी करने वाले पर्यटकों ने जैसे ही बाघों को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सफारी कर रहे वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर निखिल शर्मा ने तीनों बाघों को अपने कैमरे में कैद कर लिया।
तीनों बाघों की फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित भी हो गई। यह फोटो खूब पसंद की जा रही है। शनिवार को सर्द मौसम में भी काफी पर्यटकों ने टाइगर रिजर्व का नजारा देखा। शारदा मुख्य नहर में एक मगरमच्छ को रेत में विचरण करते देख पर्यटक मंत्रमुग्ध हो गए। रेंजर सहेंद्र कुमार यादव ने बताया कि पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।