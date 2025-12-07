पीलीभीत टाइगर रिजर्व: एक साथ तीन बाघ और नहर में मगरमच्छ, पर्यटकों के खिले चेहरे

संवाद सूत्र, जागरण, माधोटांडा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) में सफारी के दौरान पर्यटकों को इन दिनों बाघों के खूब दीदार हो रहे हैं। सफारी मार्गों पर बाघ पर्यटकों को खूब रोमांचित कर रहे हैं। अब एक साथ तीन बाघों को देखकर पर्यटक खुशी में झूम उठे। इसके अलावा नहर में घूमता मगरमच्छ भी पर्यटकों को नजर आया।

नहर के भीतर मगरमच्छ ने भी पर्यटकों को आकर्षित किया

टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों को अब बाघ आसानी से नजर आ ही जातें हैं। कभी सफारी मार्ग तो कभी नहर के भीतर यह बाघ टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों को बार बार आने पर मजबूर कर देतें हैं। शनिवार को भी पर्यटकों को एक साथ तीन बाघ नजर आए। सफारी करने वाले पर्यटकों ने जैसे ही बाघों को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सफारी कर रहे वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर निखिल शर्मा ने तीनों बाघों को अपने कैमरे में कैद कर लिया।