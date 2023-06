Tiger Attack: पीलीभीत में बाघ का निवाला बना किसान, बॉडी का ज्यादा हिस्सा खा गया आदमखोर ;स्वजनों ने किया हंगामा

ग्रामीणों ने वन विभाग सूचना दी जिसके बाद सामाजिक वानिकी के पूरनपुर क्षेत्र के प्रभारी रेंजर कपिल कुमार के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने मौके पर पगचिन्ह और खून देखकर बाघ द्वारा हमला किए जाने की पुष्टि की। जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने रात में ही तलाश की। गन्ने के खेत में एक पैर का कुछ हिस्सा मिला है।

खेत पर सिंचाई कर रहे किसान को बाघ ने मार डाला

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, पीलीभीतः जिले की कलीनगर तहसील क्षेत्र के एक गांव में धान की रोपाई के लिए खेत की सिंचाई कर रहे किसान पर बाघ ने हमला कर मार डाला। कुछ दूर पर गन्ने के खेत में एक पैर का हिस्सा पड़ा मिला है। घटना से नाराज लोगों ने हंगामा करते हुए माधोटांडा पीलीभीत मार्ग पर जाम लगा दिया। वारदात मंगलवार देर रात की है। माधोटांडा थाना क्षेत्र के गांव मथना जप्ती निवासी लालता प्रसाद अपने भाई कैलाश के साथ रात नौ बजे धान की रोपाई करने के लिए खेत की सिंचाई करने गए थे। 12 बजे के करीब बाघ ने लालता प्रसाद पर हमला कर दिया। बाघ ने गन्ने के खेत में ले जाकर उन्हें मार डाला और शरीर का काफी भाग खा गया। भाई को न देखकर कैलाश ने उनकी तलाश की और परिवार वालों को सूचना दी। ग्रामीणों ने वन विभाग सूचना दी जिसके बाद सामाजिक वानिकी के पूरनपुर क्षेत्र के प्रभारी रेंजर कपिल कुमार के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने मौके पर पगचिन्ह और खून देखकर बाघ द्वारा हमला किए जाने की पुष्टि की। जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने रात में ही तलाश की। गन्ने के खेत में एक पैर का कुछ हिस्सा मिला है। बाकी शव नहीं मिल सका। घटना से नाराज ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में एकत्र हुए और उन्होंने जमकर हंगामा काटा। बुधवार तड़के माधोटांडा पूरनपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है।

Edited By: Nitesh Srivastava