आधा शरीर खा गया बाघ... जंगल में 100 मीटर दूर मिला धड़, खेत पर किसान की मौत से दहशत में लोग

जागरण संवाददाता पीलीभीत। पूरनपुर थाना क्षेत्र के गांव नवदिया निवासी छोटेलाल को बाघ ने मार डाला। बाघ आधे शरीर का हिस्सा खा गया। घटनास्थल के पास वह अपने खेत में गेहूं की रखवाली करने मंगलवार की गए थे। दोपहर से गायब थे। स्वजन उनकी तलाश में जुटे हुए थे।

पीलीभीत में खेत की रखवाली करने गए किसान को बाघ ने मार डाला

बुधवार की सुबह गांव पताबोझी के पास पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बराही रेंज की भुड्डा चौकी के समीप छोटेलाल के खेत से जंगल के अंदर सौ मीटर दूर शव बरामद हुआ। घटना को लेकर लोगों में भारी दहशत फैल गई। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। वन विभाग इस पर नियंत्रण नहीं लगा पा रहा है।