यूपी में सफारी वाहन पर बैठे पर्यटकों पर बाघ का हमला, टाइगर रिजर्व खुलने के पहले दिन ही हुई घटना
पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पर्यटन सत्र के पहले दिन जंगल सफारी के दौरान चूका बीच के पास एक बाघ ने पर्यटकों के सफारी वाहन पर हमला कर दिया। चालक की समझदारी से सभी पर्यटक सुरक्षित रहे। घटना का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें बाघ गुस्से में दिख रहा है। पर्यटकों में नितिन खंडेलवाल भी शामिल थे, जिन्होंने बताया कि बाघ का हमला देखकर वे डर गए थे।
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पर्यटन सत्र शुरू होने के पहले दिन ही बड़ी संख्या में पर्यटकों की भीड़ जंगल सफारी करने पहुंच गई। जंगल सफारी करने गए पर्यटक परिवार की सफारी पर चूका बीच के पास बाघ ने हमला कर दिया। चालक की समझदारी से सभी पर्यटक सुरक्षित रहे। इसका वीडियो पर्यटकों ने बनाया, जो प्रसारित हो रहा है। प्रसारित वीडियो में हमलावर आक्रोशित नजर आ रहा है।
पूरनपुर के निवासी नितिन खंडेलवाल पूरनपुर और माधोटांडा में बाइक एजेंसी संचालित करते हैं। वह पर्यटन सत्र शुरू होने के पहले दिन पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) में गए थे। सफारी जीनोन पर नितिन के परिवार के पांच लोगों के साथ ही नौ पर्यटक थे, जो बाघ का दीदार करना चाह रहे थे।
पीटीआर के अंदर स्थित चूका बीच से निकलने पर जब सफारी वाहन करीब 150 मीटर ही आगे बढ़ा होगा कि पर्यटकों को झाड़ियों में छिपा बाघ नजर आया। बाघ दिखने पर कार चालक ने सफारी को रोक दिया, जिससे वीडियो बना रहे पर्यटक बाघ का दीदार कर लें, लेकिन लोगों के जंगल में आमद से गुस्साए बाघ ने छिपकर पीछे से सफारी पर हमला कर दिया, लेकिन सफारी चालक ने तुरंत ही वाहन को दौड़ा दिया, जिससे बाघ का पंजा ही सफारी के पीछे लगा।
देर शाम को यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने लगा। नितिन खंडेलवाल बताते हैं कि बाघ का गुस्सा और हमला देखकर हम सभी लोग बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने कहा कि अगर छोटी गाड़ी होती तो शायद पर्यटक खतरे में पड़ जाते।
