यूपी में शिक्षकों की कहां लगा दी गई ड्यूटी? Half Yearly Exams की कठिन होगी राह

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जिले में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष प्रगढ़ पुनरीक्षण एसआइआर का काम चल रहा है, इसमें 1,499 के करीब शिक्षक इस काम में लगाए गए हैं। इसी बीच बेसिक की अर्धवार्षिक परीक्षा होनी है, ऐसे में शिक्षकों के अभाव में कहीं न कहीं बच्चों का पठन-पाठन से लेकर परीक्षा बेपटरी होने की संभावना है। सबसे ज्यादा हाल एक विद्यालय के खराब होने की आशंका बनी हुई हे। हालांकि, विभाग का दावा है कि जिन विद्यालय में शिक्षक की कमी है, अन्य शिक्षकों से परीक्षा व उनकी तैयारी को सही ढ़ग से संपन्न कराया जाएगा।

जिले में 1499 परिषदीय स्कूलों में 1,62,134 बच्चों का पठन-पाठन चल रहा है। शासन के निर्देश पर इन बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा 28 नवंबर से तीन दिसंबर तक संपन्न कराई जानी है। इसी बीच निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में चार दिसंबर तक निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष प्रगढ़ पुनरीक्षण काम भी चल रहा है।

इस काम में जिले में सभी 1,499 शिक्षकों को बतौर ड्यूटी काम में लगाया गया है। यह शिक्षक घर-घर जाकर मतदाताओं को आवेदन दे रहे हैं, जिन्हें भरे जाने के बाद बीएलओ इन आवेदकों को जुटा भी रहे हैं, इस वृहद में शिक्षक स्कूल में ना के बराबर समय दे पा रहे हैं, ऐसे में अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर बच्चों की तैयारी प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। इस बार परीक्षा को विधिवत संपन्न करना भी विभाग के लिए कड़ी चुनौती होगा।