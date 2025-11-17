Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में शिक्षकों की कहां लगा दी गई ड्यूटी? Half Yearly Exams की कठिन होगी राह

    By Vaibhav Mishra Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:41 PM (IST)

    पीलीभीत में निर्वाचन कार्य के चलते शिक्षकों की ड्यूटी लगने से स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। लगभग 1,499 शिक्षक निर्वाचन के काम में लगे हैं, जिससे 28 नवंबर से होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी प्रभावित हो रही है। विभाग का कहना है कि शिक्षकों की कमी के बावजूद परीक्षा सुचारू रूप से कराई जाएगी और बच्चों की तैयारी पर ध्यान दिया जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जिले में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष प्रगढ़ पुनरीक्षण एसआइआर का काम चल रहा है, इसमें 1,499 के करीब शिक्षक इस काम में लगाए गए हैं। इसी बीच बेसिक की अर्धवार्षिक परीक्षा होनी है, ऐसे में शिक्षकों के अभाव में कहीं न कहीं बच्चों का पठन-पाठन से लेकर परीक्षा बेपटरी होने की संभावना है। सबसे ज्यादा हाल एक विद्यालय के खराब होने की आशंका बनी हुई हे। हालांकि, विभाग का दावा है कि जिन विद्यालय में शिक्षक की कमी है, अन्य शिक्षकों से परीक्षा व उनकी तैयारी को सही ढ़ग से संपन्न कराया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिले में 1499 परिषदीय स्कूलों में 1,62,134 बच्चों का पठन-पाठन चल रहा है। शासन के निर्देश पर इन बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा 28 नवंबर से तीन दिसंबर तक संपन्न कराई जानी है। इसी बीच निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में चार दिसंबर तक निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष प्रगढ़ पुनरीक्षण काम भी चल रहा है।

    इस काम में जिले में सभी 1,499 शिक्षकों को बतौर ड्यूटी काम में लगाया गया है। यह शिक्षक घर-घर जाकर मतदाताओं को आवेदन दे रहे हैं, जिन्हें भरे जाने के बाद बीएलओ इन आवेदकों को जुटा भी रहे हैं, इस वृहद में शिक्षक स्कूल में ना के बराबर समय दे पा रहे हैं, ऐसे में अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर बच्चों की तैयारी प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। इस बार परीक्षा को विधिवत संपन्न करना भी विभाग के लिए कड़ी चुनौती होगा।

    बच्चों की पढ़ाई के साथ चुनाव से संबंधित कार्य जरूरी है। जो शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है। बच्चों के लिए परीक्षा की तैयारी की सही चल रही है। कई शिक्षकों का कार्य पूर्ण होने वाला है। -सुनील कुमार सिंह, प्रभारी बीएसए