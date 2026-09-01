पीलीभीत में स्वाइन फ्लू की दस्तक: 8 साल का बच्चा H1N1 पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जिले में स्वाइन फ्लू का पहला केस सामने आ गया है। पूरनपुर के आठ वर्षीय अर्नव पुरी में एच-1, एन-1 संक्रमण की पुष्टि हुई है।

स्वजन ने बताया कि बच्चे को तीन दिन से तेज बुखार, खांसी और जुकाम था। पहले उसे पूरनपुर के निजी डाक्टर को दिखाया गया, लेकिन आराम न मिलने पर चार दिन पहले बरेली के रूहेलखंड मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया।