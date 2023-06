Pilibhit: सड़क पार करते समय तेज रफ्तार भारी वाहन की टक्कर से छात्र की मौत, पिता का पहले ही हो चुका था निधन

सड़क पार कर रहे छात्र को तेज रफ्तार चौपहिया वाहन ने टक्कर मार दी जिससे छात्र सड़क पर गिर गया। वाहन उसे रौंदता हुआ आगे निकल गया। छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गुलैदा गौहटिया का रहने वाला था। वह गांव के ही सरकारी विद्यालय में कक्षा दो में पढ़ता था। पिता का एक साल पहले बीमारी से निधन हो गया था।

सड़क पार करते समय तेज रफ्तार भारी वाहन की टक्कर से छात्र की मौत

पीलीभीत, जागरण टीम: सड़क पार कर रहे छात्र को तेज रफ्तार चौपहिया वाहन ने टक्कर मार दी जिससे छात्र सड़क पर गिर गया। वाहन उसे रौंदता हुआ आगे निकल गया। छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क पार करते समय तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से छात्र की मौत बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गुलैदा गौहटिया निवासी स्वर्गीय राम किशन का बेटा मुकेश उर्फ सौरव राठौर गांव के ही सरकारी विद्यालय में कक्षा दो में पढ़ता था। शुक्रवार को दोपहर वह गांव के पास सड़क के किनारे स्थित जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ने गया था। वह जामुन तोड़कर वापस अपने घर आ रहा था। रास्ते में वह गांव की पुलिया के पास सड़क पार कर रहा था, उसी दौरान तेज रफ्तार चार पहिया वाहन ने छात्र को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही छात्र मार्ग पर गिर गया। वाहन उसे कुचलते हुआ आगे निकल गया। इससे छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के पिता का एक साल पहले बीमारी से हुआ गया था निधन हादसे के बाद राहगीरों की भीड़ इकट्ठा हो गई। राहगीरों ने घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल शुरू कर दी। उधर, छात्र की मौत के बाद उसकी मां सावित्री देवी का रो रोकर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि मृतक छात्र के पिता का एक साल पहले बीमारी से निधन हो गया था। मृतक के परिवार के लोगों ने दुर्घटना करने वाले वाहन चालक के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दे दी है।

