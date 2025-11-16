Pilibhit News: घुंघचाई में गोवंश हत्या से आक्रोश, पुलिस पर लापरवाही का आरोप

जागरण संवाददाता पीलीभीत। जिले के थाना घुंघचाई क्षेत्र में देर रात गोमांस तस्करों ने गन्ने से सटे कच्चे मार्ग पर तीन गोवंशीय पशुओं का वध कर दिया। अवशेष गन्ने के खेत में फेंक दिए। तस्कर मांस लेकर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे हिंदू वादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। शुक्रवार भी तस्करों ने गोवंशीय पशु का वध किया था।

घुंघचाई थाना क्षेत्र में गोवंशीय पशुओं के वध की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। तस्कर लगातार गोवंशीय पशुओं का वध कर रहे हैं, जबकि पुलिस इस पर लगाम नहीं कस पा रही है। शुक्रवार रात घुंघचाई थाना क्षेत्र के गांव मदारपुर में गोमांस तस्करों ने तीन गोवंशीय पशुओं का वध कर दिया। अवशेष गन्ने के खेतों में फेंक दिए। खेतों पर पहुंचे ग्रामीणों को कच्चे मार्ग पर खून पड़ा देख घटना की जानकारी लगी। सूचना पर हिंदी वादी संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए।