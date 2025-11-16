Pilibhit News: घुंघचाई में गोवंश हत्या से आक्रोश, पुलिस पर लापरवाही का आरोप
पीलीभीत के घुंघचाई में गोमांस तस्करों ने तीन गोवंशीय पशुओं का वध कर दिया, जिसके अवशेष गन्ने के खेत में मिले। हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। क्षेत्र में गोवंश हत्या की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, जिससे समुदाय में आक्रोश है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता पीलीभीत। जिले के थाना घुंघचाई क्षेत्र में देर रात गोमांस तस्करों ने गन्ने से सटे कच्चे मार्ग पर तीन गोवंशीय पशुओं का वध कर दिया। अवशेष गन्ने के खेत में फेंक दिए। तस्कर मांस लेकर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंचे हिंदू वादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। शुक्रवार भी तस्करों ने गोवंशीय पशु का वध किया था।
गन्ने के खेत में बिखरे मिले गोवंश के अवशेष, हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस पर लगाए आरोप
घुंघचाई थाना क्षेत्र में गोवंशीय पशुओं के वध की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। तस्कर लगातार गोवंशीय पशुओं का वध कर रहे हैं, जबकि पुलिस इस पर लगाम नहीं कस पा रही है। शुक्रवार रात घुंघचाई थाना क्षेत्र के गांव मदारपुर में गोमांस तस्करों ने तीन गोवंशीय पशुओं का वध कर दिया। अवशेष गन्ने के खेतों में फेंक दिए। खेतों पर पहुंचे ग्रामीणों को कच्चे मार्ग पर खून पड़ा देख घटना की जानकारी लगी। सूचना पर हिंदी वादी संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए।
घटनास्थल पर गोवंशीय पशुओं के सिर, खाल, हड्डियां, खून, मांस पैक करने वाली पन्नी आदि पड़ी हुई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। हिंदू वादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है। शुक्रवार भी घटनास्थल से दो सौ मीटर दूर तस्करों ने गोवंशीय पशु वध किया था। ताबड़तोड़ गोकशी की घटनाओं को लेकर समुदाय में रोष है।
