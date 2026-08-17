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सावन में फिर एक्टिव हुए तस्कर: पुलिस ने बाइक से बरामद किया 100 किलो मांस, जांच को भेजा सैंपल

By Peeyush Dubey Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Mon, 17 Aug 2026 04:24 PM (IST)

सावन में पीलीभीत के सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मांस से लदी एक बाइक पकड़ी, जिसमें करीब 100 किलो मांस था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मांस का सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा और फरार तस्करों की तलाश शुरू कर दी है।

एआई जेनरेटेड इमेज है।

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HighLights

  1. मांस की तस्करी होने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जताया रोष

संवाद सहयाेगी, जोगराजपुर (पीलीभीत)। सावन में जिले में मांस तस्करी की जा रही है। तीन दिन पहले जहां मांस ले जाती छह महिलाओं को मझोला क्षेत्र में पकड़ा गया था तो रविवार देर रात को सेहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र में मांस से लदी बाइक को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। शाहजहांपुर और पीलीभीत सीमा पर स्थित केसरपुर के पास बाइक से आरोपित मांस ले जा रहे थे।

बजरंग दल के लोगों ने बाइक को रोका तो आरोपित वहां से भाग गए। मांस व बाइक बरामद हो गई। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है। साथ ही बरामद मांस प्रतिबंधित पशु का होने की आशंका के चलते सैंपल को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया।

जिले के थाना सेहरामऊ उत्तरी का गांव केसरपुर शाहजहांपुर के बार्डर के पास का है, जहां रविवार रात 10:30 बजे मांस पकड़ा गया। क्षेत्र के गांव हीरपुर के निवासी प्रवीण है, उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि बाइक से मांस की तस्करी की जा रही है।

तस्कर खुटार क्षेत्र के जंगल की ओर से मांस लेकर बिक्री करने के लिए आ रहे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक बाइक को पकड़ रखा था, जिसमें मांस लदा था।

आरोपित मांस तस्कर बाइक को छोड़कर भाग निकला। बाइक में करीब एक क्विंटल मांस लदा था। प्रतिबंधित पशु का मांस होने की आशंका के चलते पुलिस ने जांच कराने के लिए सैंपल प्रयोगशाला में भेज दिया।

बाइक का नंबर यूपी 27 वीएन 0051 शाहजहांपुर जिले के खुटार थाना क्षेत्र के गांव बरकेलीगंज के निवासी इदरीस के नाम पर पंजीकृत है। इस बारे में सेहरामऊ उत्तरी के थाना प्रभारी संजय सिंह का कहना है कि मांस परीक्षण की रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

इस पूरे मामले की गहनता के साथ जांच की जा रही है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं में हरीश कुमार, किशन कुमार, हरदीप, दिनेश कुमार आदि शामिल रहे।

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