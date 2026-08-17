सावन में फिर एक्टिव हुए तस्कर: पुलिस ने बाइक से बरामद किया 100 किलो मांस, जांच को भेजा सैंपल

संवाद सहयाेगी, जोगराजपुर (पीलीभीत)। सावन में जिले में मांस तस्करी की जा रही है। तीन दिन पहले जहां मांस ले जाती छह महिलाओं को मझोला क्षेत्र में पकड़ा गया था तो रविवार देर रात को सेहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र में मांस से लदी बाइक को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। शाहजहांपुर और पीलीभीत सीमा पर स्थित केसरपुर के पास बाइक से आरोपित मांस ले जा रहे थे।

बजरंग दल के लोगों ने बाइक को रोका तो आरोपित वहां से भाग गए। मांस व बाइक बरामद हो गई। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है। साथ ही बरामद मांस प्रतिबंधित पशु का होने की आशंका के चलते सैंपल को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया।

जिले के थाना सेहरामऊ उत्तरी का गांव केसरपुर शाहजहांपुर के बार्डर के पास का है, जहां रविवार रात 10:30 बजे मांस पकड़ा गया। क्षेत्र के गांव हीरपुर के निवासी प्रवीण है, उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि बाइक से मांस की तस्करी की जा रही है।

तस्कर खुटार क्षेत्र के जंगल की ओर से मांस लेकर बिक्री करने के लिए आ रहे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक बाइक को पकड़ रखा था, जिसमें मांस लदा था।