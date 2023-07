Pilibhit News: बच्चों के स्कूल खुलने से पहले चोरों ने चटकाए ताले, तीसरी बार चोरी की घटना, शिक्षकों में आक्रोश

Pilibhit News In Hindi यूपी के इस स्कूल में पहले ही दिन स्कूल के ताले टूटे देख गुरु जी रह गए हैरान। पहले भी दो बार चोरों ने बनाया है निशाना। मैदना गांव के परिषदीय स्कूल में तीसरी बार हुई चोरी। परिषदीय स्कूलों में थम नहीं रहा चोरियों का सिलसिला। एक भी घटना का राजफाश नहीं कर सकी पुलिस। शिक्षकों में आक्रोश।

Pilibhit Crime News: पहले ही दिन स्कूल के ताले टूटे देख गुरु जी रह गए हैरान

पीलीभीत, जागरण संवाददाता। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद मरौरी विकास खंड के गांव मैदना में स्थित परिषदीय स्कूल खोलने पहुंचे गुरुजी उस वक्त हैरान रह गए, तब मुख्य गेट के ताले टूटे पाए। इस स्कूल में तीसरी बार चोरी की घटना हो गई। पिछले सत्र के दौरान विभिन्न विकास खंडों के सरकारी स्कूलों में चोरी की घटनाओं का सिलसिला चलता रहा। कई स्कूलों में तो एक से अधिक बार चोरी की घटना हो गई लेकिन पुलिस किसी भी मामले का राजफाश नहीं कर सकी। पहले दिन ही हो गयी चोरी न्यूरिया थाना क्षेत्र के मैदना गांव के प्राइमरी स्कूल में पहले दिन ही चोरी हो गई। इस स्कूल में पिछले दो सालों से तीन बार चोरी हो चुकी है। सोमवार को प्रधानाध्यापक स्मृति सक्सेना स्कूल पहुंची तो देखा कि चैनल का ताला टूटा पड़ा है। प्रधानाध्यापक ताले टूटे देख हैरान रह गईं। इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी को भी प्रधानाध्यापक ने चोरी की घटना की जानकारी दी। तीसरी बार चोरी से सभी हैरान इस स्कूल में पिछले साल दो बार चोरी हुई। शासन के निर्देश पर बेसिक शिक्षकों ने स्कूल खुलने से एक दिन पहले पहुंचकर साफ सफाई कराई थी। सोमवार को स्कूलों में उत्सव का माहौल बनाने की तैयारी कर ली थी। सभी शिक्षक अपने स्कूलों में समय पर पहुंचे। परिषदीय स्कूलों में लंबी छुट्टी के बाद रौनक देखने को मिली। वहीं स्कूलों में पढ़ाई का माहौल दिखाई दिया। मैदना के स्कूल में चोरी की घटना से शिक्षकों में आक्रोश है। घटना का राजफाश करने की मांग शिक्षक संगठनों ने इस घटना के राजफाश की मांग की है। साथ ही कहा है कि स्कूलों में शिक्षक संसाधन जुटाने के प्रयासों में लगे रहते हैं लेकिन चोर उनकी मेहनत को झटका देने में लगे हैं। न्यूरिया के थाना प्रभारी उदयवीर सिंह का कहना है कि जांच की जा रही है, जल्द ही चोरों को पकड़कर कार्रवाई की जाएगी।

