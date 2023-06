संजय गांधी की पुण्य तिथि आज: मेनका गांधी और वरुण गांधी के साथ श्रद्धांजलि देने पहली बार पहुंची खास मेहमान

जागरण संवाददाता, पीलीभीत : सांसद वरुण गांधी की बेटी अनसुइया गांधी पहली बार अपने दादा स्वर्गीय संजय गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शांति वन में पहुंची। इस दौरान पिता वरुण गांधी और दादी पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद मेनका गांधी उनके साथ रहीं।

शुक्रवार को सुबह सांसद वरुण गांधी ने ट्विटर पर शांति वन में अपनी बेटी और मां के साथ दो तस्वीरें अपलोड करके लिखा कि अनसुइया गांधी ने आज पहली बार अपने दादा स्वर्गीय संजय गांधी को उनकी 43वीं पुण्यतिथि पर शांति वन में श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ उनके पिता और दादी भी थीं।

Anasuyaa Gandhi paid tribute to her grandfather Late Shri Sanjay Gandhi at Shanti Vana for the first time today, on his 43rd death anniversary.

She was accompanied by her father and her dadi. pic.twitter.com/k5M9PMfCdl