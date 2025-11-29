पीलीभीत में सरकारी भवन से सपा कार्यालय खाली, पार्टी का सामान बाहर निकाला
पीलीभीत में ईओ आवास से सपा कार्यालय को खाली करा लिया गया है। प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में आवास पर कब्जा कर सपा का सामान जब्त कर नगर पालिका भिजवा दिया। अधिकारियों के अनुसार, नोटिस के बाद भी सामान नहीं निकालने पर यह कार्रवाई की गई। अब वहां पुलिस सहायता पोस्ट बनाया जाएगा।
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। ईओ आवास में संचालित सपा कार्यालय को खाली कराने की मुहिम पूरी कर ली गई। कुछ माह पूर्व प्रशासन ने अपना ताला डालकर रंगाई पुताई बाहर से करा ली थी। अब शनिवार को पुलिस प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में पूरी तरह से आवास पर कब्जा ले लिया गया। कमरे में रखा सपा का सामान जब्त कर नगर पालिका भिजवा दिया है।
सरकारी भवन से सपा का सामान बाहर, छावनी बना नकटादाना चौराहा
सिटी मजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर, एसडीएम श्रद्धा सिंह, सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि ईओ आवास पर पूर्व में ही कब्जा ले लिया गया था। परिसर में सपा का कुछ सामान रखा हुआ था। कई बार नोटिस देने के बाद भी सामान नहीं निकाला गया। इसे लेकर सामान निकालकर जब्त करते हुए नगर पालिका के कब्जे में भेज दिया है।
पूरी कार्रवाई के दौरान कोई भी सपा नेता मौके पर नहीं पहुंचा। नगरपालिका की टीम सफाई में जुट गई है। इसमें जल्द ही अब ईओ का सामान शिफ्ट कराया जाएगा।
एक कमरा बनेगा पुलिस सहायता पोस्ट
ईओ आवास पर कब्जा लेने के बाद अब हाईवे पर पुलिस पोस्ट के लिए भी एक कक्ष दिया जायेगा। उसे पुलिस सहायता पोस्ट बनाया जाएगा। जिसमें पुलिस बल की तैनाती रहेगी। आवास पर भी विरोध को देखते हुए पुलिस बल तैनात रहेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।