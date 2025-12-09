Pilibhit Tiger Reserve: जंगल में टूटे नियम, सफारी गाड़ियों ने घेरा बाघ; डीएफओ ने एसडीओ को दी जांच

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जंगल के भी अपने नियम होते हैं, जिसका अनुपालन वहां प्रवेश करने वाले सभी लोगों को करना होता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) में भी जंगल के नियमों का पालन करने के निर्देश हैं, लेकिन रविवार को पर्यटकों की उत्साहित भीड़ ने बाघ को देखकर नियमों को तोड़ दिया। इन नियमों के तोड़ने के वीडियो और फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गए। इसके बाद पीटीआर प्रशासन सख्ती के मोड में आ गया। जंगल के नियम तोड़ने वालों की पहचान करके कार्रवाई करने के लिए जांच बैठा दी। माला के एसडीओ रुद्र प्रताप सिंह को मामले की जांच सौंपी गई है।

बाइफरकेशन में निकले बाघ देखने के लिए जुटी सैकड़ों की भीड़ दरअसल माधोटांडा क्षेत्र में स्थित मुफ्त पर्यटन स्थल बाइफरकेशन भी काफी प्रसिद्ध है। यह चारों ओर से वन क्षेत्रों से घिरा हुआ है। इसी मार्ग से सीमावर्ती क्षेत्र में भी पहुंचा जाता है। यह पर्यटन बेहतर खूबसूरत है। लेकिन यहां पर भी नजारों की कोई कमी नहीं है। रविवार शाम भी यहां पर बेहतरीन नजारे देखने को मिले।

बाइफरकेशन में सैकड़ों लोग यहां पर प्रकृति को निहारने के लिए पहुंचे हुए थे, तभी एक बाघ डैम की ओर जाने वाले मार्ग पर आ गया। बाघ को देखकर सभी लोग वैरियर के पास एकत्रित हो गए। उधर, कुछ पर्यटक सफारी का आनंद लेते हुए भी वहां पर आ धमके। धीरे−धीरे राहगीर भी एकत्रित होने लगे। कुछ ही देर में वहां पर लोगों का हूजूम इकट्ठा हो गया।

साइफन पर जंगल सफारी के वाहनों ने दोनों ओर से बाघ को घेरा काफी देर तक बाघ मार्ग पर घूमता रहा। सभी लोग बाघ की फोटो और वीडियो बनाते रहे। काफी देर बाद बाघ जंगल के भीतर गया। इसके बाद फिर से किनारे पर ही मुस्तफाबाद जाने वाले जंगल मार्ग पर भी दूसरा बाघ आ गया। अब वहां पर मौजूद लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक ही दिन में दो बाघों को और वो भी बिना किसी खर्च के देखकर पर्यटक और राहगीर खुशी में झूम उठे। यह बाघ भी पर्यटकों को खूब रोमांचित करता रहा। रोमांच के चक्कर में बड़ी संख्या में पर्यटक सफारी वाहनों से नीचे उतर आए, जबकि ऐसा करना मना है।

बा घ के दीदार हो गए वहीं, दूसरी ओर पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बराही रेंज में पड़ने वाले साइफन पर सफारी करने वाले पर्यटकों को भी बाघ के दीदार हो गए, लेकिन जाने-अनजाने में पर्यटकों ने बाघ को उकसाने का काम कर दिया। साइफन पर बाघ के टहलने पर एक ओर से सफारी वाहन था लेकिन दूसरी ओर से भी सफारी वाहन आ गया। इससे बाघ वहां पर फंस गया। इससे वह असहज होने लगा। लेकिन बाघ को आता देखकर सफारी वाहन चालक ने वाहन को पीछे कर लिया, लेकिन इससे बाघ असहज होकर चार्ज ( हमला) भी कर सकता था। इसके अलावा सफारी वाहन चालकों ने बाघ के नैसर्गिक आवास में खलल डाला। इस मामले की जांच शुरू हो गई है। बराही रेंज के रेंजर, फारेस्टर और वाचर के साथ ही सफारी वाहन चालकों को चिन्हित करके नोटिस दिया जाएगा।