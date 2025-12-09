Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Pilibhit Tiger Reserve: जंगल में टूटे नियम, सफारी गाड़ियों ने घेरा बाघ; डीएफओ ने एसडीओ को दी जांच

    By Peeyush Dubey Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 02:07 PM (IST)

    पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पर्यटकों ने जंगल के नियमों का उल्लंघन किया, जिसके बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। बाइफरकेशन में बाघ दिखने पर पर्यटकों की भ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    सफारी गाड़ी और बाघ।

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जंगल के भी अपने नियम होते हैं, जिसका अनुपालन वहां प्रवेश करने वाले सभी लोगों को करना होता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) में भी जंगल के नियमों का पालन करने के निर्देश हैं, लेकिन रविवार को पर्यटकों की उत्साहित भीड़ ने बाघ को देखकर नियमों को तोड़ दिया। इन नियमों के तोड़ने के वीडियो और फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गए। इसके बाद पीटीआर प्रशासन सख्ती के मोड में आ गया। जंगल के नियम तोड़ने वालों की पहचान करके कार्रवाई करने के लिए जांच बैठा दी। माला के एसडीओ रुद्र प्रताप सिंह को मामले की जांच सौंपी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    बाइफरकेशन में निकले बाघ देखने के लिए जुटी सैकड़ों की भीड़

    दरअसल माधोटांडा क्षेत्र में स्थित मुफ्त पर्यटन स्थल बाइफरकेशन भी काफी प्रसिद्ध है। यह चारों ओर से वन क्षेत्रों से घिरा हुआ है। इसी मार्ग से सीमावर्ती क्षेत्र में भी पहुंचा जाता है। यह पर्यटन बेहतर खूबसूरत है। लेकिन यहां पर भी नजारों की कोई कमी नहीं है। रविवार शाम भी यहां पर बेहतरीन नजारे देखने को मिले।

    बाइफरकेशन में सैकड़ों लोग यहां पर प्रकृति को निहारने के लिए पहुंचे हुए थे, तभी एक बाघ डैम की ओर जाने वाले मार्ग पर आ गया। बाघ को देखकर सभी लोग वैरियर के पास एकत्रित हो गए। उधर, कुछ पर्यटक सफारी का आनंद लेते हुए भी वहां पर आ धमके। धीरे−धीरे राहगीर भी एकत्रित होने लगे। कुछ ही देर में वहां पर लोगों का हूजूम इकट्ठा हो गया।

    साइफन पर जंगल सफारी के वाहनों ने दोनों ओर से बाघ को घेरा

    काफी देर तक बाघ मार्ग पर घूमता रहा। सभी लोग बाघ की फोटो और वीडियो बनाते रहे। काफी देर बाद बाघ जंगल के भीतर गया। इसके बाद फिर से किनारे पर ही मुस्तफाबाद जाने वाले जंगल मार्ग पर भी दूसरा बाघ आ गया। अब वहां पर मौजूद लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक ही दिन में दो बाघों को और वो भी बिना किसी खर्च के देखकर पर्यटक और राहगीर खुशी में झूम उठे। यह बाघ भी पर्यटकों को खूब रोमांचित करता रहा। रोमांच के चक्कर में बड़ी संख्या में पर्यटक सफारी वाहनों से नीचे उतर आए, जबकि ऐसा करना मना है।

     

     बाघ के दीदार हो गए

     

    वहीं, दूसरी ओर पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बराही रेंज में पड़ने वाले साइफन पर सफारी करने वाले पर्यटकों को भी बाघ के दीदार हो गए, लेकिन जाने-अनजाने में पर्यटकों ने बाघ को उकसाने का काम कर दिया। साइफन पर बाघ के टहलने पर एक ओर से सफारी वाहन था लेकिन दूसरी ओर से भी सफारी वाहन आ गया। इससे बाघ वहां पर फंस गया। इससे वह असहज होने लगा। लेकिन बाघ को आता देखकर सफारी वाहन चालक ने वाहन को पीछे कर लिया, लेकिन इससे बाघ असहज होकर चार्ज ( हमला) भी कर सकता था। इसके अलावा सफारी वाहन चालकों ने बाघ के नैसर्गिक आवास में खलल डाला। इस मामले की जांच शुरू हो गई है। बराही रेंज के रेंजर, फारेस्टर और वाचर के साथ ही सफारी वाहन चालकों को चिन्हित करके नोटिस दिया जाएगा।




    बाइफरकेशन में बाघ को देखने के लिए पर्यटकों के सफारी वाहन से उतरने और साइफन पर बाघ के दोनों ओर से जंगल सफारी वाहन लगाने के मामले की जांच की जा रही है। इसकी जांच माला के एसडीओ रुद्र प्रताप सिंह को सौंपी गई। जांच रिपोर्ट के आधार कार्रवाई की गई। - मनीष सिंह, डीएफओ, पीलीभीत टाइगर रिजर्व