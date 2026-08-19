रोहतक में मिला यूपी के युवक का शव, जेब में मिले आधार कार्ड से हुई पहचान; परिजनों ने जताई हत्या की आशंका
हरियाणा के रोहतक में बीसलपुर के 34 वर्षीय युवक वेद प्रकाश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसका शव रेलवे लाइन के पास मिला। पुलिस इसे हादसा मान ...और पढ़ें
HighLights
रेलवे लाइन के पास मिला शव, शरीर पर चोटों के निशान मिलने से परिजनों ने जताई अनहोनी की आशंका
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। बीसलपुर नगर के मोहल्ला दुबे निवासी 34 वर्षीय युवक वेद प्रकाश की हरियाणा के रोहतक में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव 16 अगस्त की शाम रेलवे लाइन के पास मिला था। रोहतक पुलिस ने युवक की शर्ट की जेब से मिले आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान की और घटना की जानकारी परिजनों को दी।
पुलिस प्रथम दृष्टया मौत को हादसा मानकर चल रही है, जबकि परिजनों ने युवक के शरीर पर चोटों के निशान दिखाई देने की बात कही है।मृतक युवक के भाई श्रवण कुमार ने बताया कि वेद प्रकाश काफी समय से रोहतक में एक व्यापारी की दुकान पर नौकरी करते थे।
वह पत्नी रेशमा देवी और बच्चों निहाल व कुनाल के साथ रोहतक में ही किराये के मकान में रहते थे। 16 अगस्त की शाम पुलिस ने रेलवे लाइन के पास वेद प्रकाश का शव बरामद किया।
तलाशी के दौरान उसकी शर्ट की जेब से आधार कार्ड मिला, जिससे उसकी पहचान हो सकी। पुलिस की सूचना के बाद परिवार के लोग रोहतक के लिए रवाना हो गए।
श्रवण कुमार के अनुसार, 17 अगस्त की शाम पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। परिजन शव लेकर बीसलपुर के लिए रवाना हुए। 18 अगस्त की देर शाम शव घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया।
पत्नी, बच्चों और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। बुधवार सुबह गमगीन माहौल में परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। श्रवण कुमार ने बताया कि अंतिम संस्कार से पहले वेद प्रकाश के शरीर पर चोटों के निशान दिखाई दे रहे थे।
इस वजह से परिवार के लोगों को उसकी मौत को लेकर कई तरह की आशंकाएं हैं। स्वजन ने अभी किसी पर सीधे तौर पर कोई आरोप नहीं लगाया है। रोहतक पुलिस फिलहाल घटना को हादसा मानकर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी परिवार को नहीं मिली है।
पुलिस ने रिपोर्ट मोबाइल फोन पर भेजने की बात कही है। श्रवण कुमार ने बताया कि उन्होंने अभी रोहतक पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी है। परिवार अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहा है, जिससे वेद प्रकाश की मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सके।
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