आसमान में छाए बादल और बूंदाबांदी ने बढ़ा दी किसानों की चिंता, खेतों में खड़े धान की कटाई रुकी
आसमान में बादल छाने और बूंदाबांदी होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेतों में खड़ी धान की फसल की कटाई रुक गई है। बारिश जारी रहने से फसल के सड़ने और आर्थिक नुकसान की आशंका है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है।
संवाद सूत्र, घुंघचाई (पूरनपुर)। पिछले चार दिनों से आसमान में छाए बादल और बूंदाबांदी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में खड़ी धान की फसल की कटाई बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। धान भीग जाने से खराब होने की आशंका है। जिन किसानों ने धान कटवा लिया वह बिक्री करने को भटक रहे हैं। फसल को लेकर किसान असमंजस की स्थिति में हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सैकड़ों किसानों के खेतों में धान की फसल खड़ी है जिसकी वह कटाई की तैयारी कर रहे हैं। सोमवार से अचानक मौसम के मिजाज बदलने से आसमान में बादलों ने डेरा जमा लिया है। रुक रुककर बूंदाबांदी और बारिश हो रही है। पिछले चार दिनों से लगातार मौसम खराब होने और हल्की बारिश से किसान धान की कटाई नहीं करा पा रहे हैं। खेतों में बारिश से भीग रहे धान को लेकर किसान काफी चिंतित हैं।
चौथे दिन गुरुवार को दिन भर रूक रूककर बूंदाबांदी होती रही है। बुधवार को दोपहर बाद हल्की धूप निकलने पर कई किसान धान का कटान कराकर ट्रालियों से बिक्री करने के लिए राइस मिलों पर ले गए। लेकिन मिलों पर धान का अच्छा भाव नहीं मिल पाया। मनमाने तरीके से खरीद की गई। इससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। लगातार बादल छाए रहने और बूंदाबंदी होने से फसल में नमी बढ़ गई है। इससे धान का दाना काला पड़ने और खराब होने का खतरा है। अधिक नमी के कारण व्यापारी खरीदारी से बच रहे हैं। मौसक को लेकर किसान परेशान हैं।
चक्रवात तूफान को लेकर मौसम बिगड़ रहा है। अभी तीन दिन और मौसम खराब रहेगा। हालांकि बारिश की संभावना कम है। लेकिन बादल छाए रहेंगे।- शैलेंद्र सिंह ढाका, वरिष्ठ कृषि विज्ञानिक
बारिश से किसानों का नुकसान हो रहा है। खेतों में खड़ा धान भीग कर खराब होने की संभावना है। नमी अधिक होने से धान की कटाई के साथ सरसों, आलू की बोवाई प्रभावित हो रही है।- ओमकार सिंह, किसान।
बेमौसम बारिश की वजह से राइस मिलर धान की खरीद से हाथ खींच रहे हैं। मिन्नतें करने पर औने पौने दामों में खरीद कर रहे हैं। ट्रालियों में भर धान गर्म हो रहा है। इससे दाना काला पड़ेगा। बनवारी लाल, किसान।
