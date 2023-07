Pilibhit: महिलाओं ने चौकी इंचार्ज के खिलाफ किया प्रदर्शन, अवैध वसूली और अभद्र व्यवहार का लगाया आरोप

Pilibhit महिलाओं ने सीओ को ज्ञापन देकर चौकी इंचार्ज की जांच कराकर कार्रवाई करने की मांग की। शनिवार को पूर्वाह्न चंदिया हजारा के ग्राम प्रधान वासुदेव कुंडू के नेतृत्व में पूरनपुर पहुंची दर्जनों महिलाओं ने सीओ कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। महिलाओं ने चौकी इंचार्ज पर गंभीर लगाए। महिलाओं ने कहा कि वह सायं चार से सात बजे तक वाहन चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करते हैं।

महिलाओं ने चौकी इंचार्ज के विरुद्ध किया प्रदर्शन, अवैध वसूली और अभद्र व्यवहार का लगाया आरोप

पीलीभीत, जागरण संवाददाता। हजारा थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी चंदिया हजारा के इंचार्ज पर अवैध वसूली करने तथा बंगाली समुदाय के लोगों के साथ आए दिन अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए दर्जनों महिलाएं पूरनपुर सीओ के कार्यालय पर जा पहुंचीं। वहां पर महिलाओं ने चौकी इंचार्ज के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद महिलाओं ने सीओ को ज्ञापन देकर चौकी इंचार्ज की जांच कराकर कार्रवाई करने की मांग की। शनिवार को पूर्वाह्न चंदिया हजारा के ग्राम प्रधान वासुदेव कुंडू के नेतृत्व में पूरनपुर पहुंची दर्जनों महिलाओं ने सीओ कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सीओ को सौंपा गया ज्ञापन प्रदर्शन के बाद सीओ को ज्ञापन दिया गया। इसमें आरोप लगाया कि चौकी इंचार्ज अजय वीर सिंह क्षेत्र में लोगों को धमकाकर अवैध वसूली करते हैं। पैसा नहीं देने वालों का उत्पीड़न किया जाता है। बंगाली समुदाय के लोग चौकी इंचार्ज से त्रस्त हैं। वह सायं चार से सात बजे तक वाहन चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली करते हैं। जबरन वसूली करते हैं चौकी इंचार्ज इन दिनों बड़े किसानों के खेतों पर धान की रोपाई करने के लिए छोटे वाहनों टाटा मैजिक आदि से मजदूर जाते हैं। चौकी इंचार्ज उन वाहनों से जबरन वसूली करते हैं। महिलाओं ने चौकी इंचार्ज की जांच कराकर उनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने तथा चौकी से हटाने की मांग की। सीओ आलोक कुमार ने इसकी जांच कराकर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है।

Edited By: Swati Singh