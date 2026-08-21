झगड़े के बाद नई-नवेली दुल्हन ने सब्जी में मिलाया नशीला पदार्थ, पीलीभीत में पति और सास-ससुर की हालत गंभीर
पीलीभीत के चंदूइया गांव में एक विवाहिता रोशनी ने अपने पति, सास और ससुर को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई।
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जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव चन्दूइया में गुरुवार रात एक विवाहिता ने खाना में नशीला पदार्थ मिलाकर पति, सास और ससुर को खिला दिया। इससे तीनों की हालत बिगड़ गई। पुलिस ने आरोपित पत्नी को मौके से पकड़कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
चन्दूइया निवासी प्रवीण मंडल ने करीब तीन महीने पहले दिल्ली की रहने वाली रोशनी से प्रेम विवाह किया था और उसे घर लाया था। प्रवीण के पिता मोहन मंडल और मां नमिता मंडल का आरोप है कि शादी के बाद से ही रोशनी घर में लगातार विवाद कर रही थी और वह घर से भागना चाहती थी।
गुरुवार रात करीब नौ बजे रोशनी ने खाना बनाया और सब्जी में जहरीला पदार्थ मिला दिया। खाना खाने के कुछ देर बाद ही प्रवीण, नमिता और मोहन मंडल की तबीयत बिगड़ने लगी और घर में चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रोशनी घर से भागने की फिराक में थी, जिसे लोगों ने पकड़ लिया।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने रोशनी को हिरासत में ले लिया। वहीं, एंबुलेंस की मदद से तीनों बीमार लोगों को पूरनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। हालत अधिक खराब होने के कारण चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। कोतवाली पुलिस ने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से शिकायत मिली है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।