पीलीभीत में बारिश से आफत: लोगों के घरों में भरा पानी, बिजली हुई गुल; अगले तीन दिनों तक मौसम विभाग का अलर्ट

लोगों के घरों में भरा पानी, बिजली हुई गुल; अगले तीन दिनों तक मौसम विभाग का अलर्ट

जागरण संवाददाता, पीलीभीत : शनिवार को आधी रात के बाद बादलों की गड़गड़ाहट के साथ तेज वर्षा हुई। करीब एक घंटे तक तेज वर्षा होती रही। इसके बाद गति मंद हो गई। रविवार को सुबह तक रिमझिम बरसात होती रही। ऐसे में शहर के निचले इलाकों में जलभराव हो गया। आसमान पर बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग की ओर से अभी और बरसात होने का पूर्वानुमान दिया गया है। मौसम का मिजाज तो शनिवार को देर शाम से ही बदलने लगा। जब बादल उमड़ने के साथ ही बिजली चमकने लगी। इसके बाद रात करीब 12 बजे तेज हवा चल पड़ी। साथ ही बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी। इसके बाद तेज बरसात शुरू हो गई। इससे शहर के मुहल्ला फीलखाना की गलियों में जलभराव हो गया। सुबह तक गलियों में कई फिट पानी भरा हुआ है। इससे मुहल्ले के लोगों को आवागमन की दिक्कतें आने लगी हैं। इन इलाकों में हुआ जलभराव इसके अलावा बल्लभ नगर, सुनगढ़ी, स्टेशन रोड पर जय टाकीज के निकट, मधुबन कालोनी के सामने, गैस चौराहा, टनकपुर रोड पर अशोक कालोनी गेट के सामने कई घंटे तक जलभराव रहा। पिछले दिनों नालों की सफाई कराए जाने के बाद भी जलभराव की समस्या का निदान नहीं हो सका है। मौसम विभाग की ओर से अभी और बरसात होने का पूर्वानुमान दिया गया है। ऐसे में सड़कों, गलियों में फिर जलभराव होना तय है। इससे नागरिकों की समस्या बढ़ेगी। राजकीय कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ विज्ञानी डा. शैलेंद्र सिंह ढाका ने पंत नगर स्थित कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के हवाले से जानकारी दी कि तराई के जिले में शनिवार की रात करीब डेढ़ घंटे में 15 मिलीमीटर वर्षो हो गई। अगले तीन दिन तक मौसम का यही रुख बना रहेगा। बारिश होते ही शहर की बत्ती गुल आधी रात को तेज हवा के साथ बारिश शुरू होते ही शहर की बत्ती गुल हो गई। नकटादाना सब-स्टेशन की मुख्य लाइन टू फेस हो जाने के कारण सभी फीडर बंद हो गए। इससे निरंजन कुंज, एकता नगर, अंबेडकर नगर, अवध नगर, अशोक कालोनी, स्टेडियम रोड, सुनगढ़ी, खकरा, खुदागंज, आवास विकास कालोनी, साहूकारा, चौक बाजार आदि इलाकों की बिजली गुल हो गई। रविवार को सुबह साढ़े नौ बजे तक बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं हो सकी है।

