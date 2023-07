Pilibhit Weather: पीलीभीत में अगले चार दिन तक होगी बारिश, गर्मी से मिली राहत; किसानों के चेहरे खिले

Pilibhit Weather इस बार सावन के महीने में अच्छी बरसात हो रही है। पिछले दो दिन तक रुक रुक कर होती रही रिमझिम बरसात से फसलों को काफी फायदा हुआ है। विशेषकर गन्ना व धान जैसी फसलों की मुफ्त सिंचाई हो गई। पिछले महीने बारिश के अभाव में गन्ना की फसल सूखने लगी थी। बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं।

पीलीभीत में अगले चार दिन तक होगी बारिश, गर्मी से मिली राहत; किसानों के चेहरे खिले

पीलीभीत, जागरण संवाददाता। पीलीभीत में मौसम का मिजाज बदल गया है। तराई के जिले में सुबह से ही बादल उमड़ने लगे। कभी बादल थोड़ा छंटते तो धूप खिल उठती। ऐसे में उमस फिर बढ़ने लगी है। मौसम विभाग की ओर से अगले चार दिनों तक रुक रुक कर बरसात होने का पूर्वानुमान दिया गया है। इस बार सावन के महीने में अच्छी बरसात हो रही है। पिछले दो दिन तक रुक रुक कर होती रही रिमझिम बरसात से फसलों को काफी फायदा हुआ है। विशेषकर गन्ना व धान जैसी फसलों की मुफ्त सिंचाई हो गई। पिछले महीने बारिश के अभाव में गन्ना की फसल सूखने लगी थी। ऐसे में किसानों को फसल बचाने के लिए महंगा डीजल खरीदकर बोरिंग इंजन से सिंचाई करनी पड़ रही थी, लेकिन अब बारिश ने किसानों की चिंता दूर कर दी है। आसमान में छाए हैं बादल शनिवार को सुबह आसमान पर बादल उमड़ आए। इसके साथ ही हवा भी चलने लगी। दोपहर में कुछ देर तक बूंदाबांदी हुई। रविवार को भी मौसम बारिश वाला ही है। आसमान में बादल छाए हैं। राजकीय कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ विज्ञानी डा. शैलेंद्र सिंह ढाका के अनुसार रात में भी बरसात हो सकती है। किसानों को मिला दोहरा लाभ डा. शैलेंद्र सिंह ढाका ने कहा कि इस बरसात से किसानों को दोहरा लाभ हुआ है। एक तो गन्ना फसल की अच्छे ढंग से सिंचाई हो गई और दूसरे बरसात होने से पहले तक गन्ना फसल में जो रोग और कीट लगने की समस्या पैदा हो रही थी, वह भी खत्म हो गई है। इससे किसानों को सिंचाई और रोग-कीटनाशक पर जो लागत खर्च करनी पड़ रही थी, उसकी बचत हो गई है। 12 जुलाई तक होगी रुक रुक कर बरसात डा. ढाका ने पंतनगर स्थित कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के हवाले से जानकारी दी कि तराई के जिले में शुक्रवार की रात न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने बताया कि 12 जुलाई तक तराई में रुक रुककर बरसात होने का क्रम चलता रहेगा।

Edited By: Swati Singh