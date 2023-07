गांव के निकट ही ईंट भट्ठे के पास मिट्टी खोदी गई थी। जिससे वहां पर गहरा गड्ढा हो गया था। सोमवार तेज बरसात से इस गड्ढे में बारिश का पानी भर गया। मंगलवार को सायं करीब चार बजे गांव निवासी भूरा का पुत्र मुस्तकीम (14) नाजिम का पुत्र अयान (8) और छोटन का पुत्र रानू (10) अपने भाई शानू के साथ नहाने के लिए घर से गये थे।

Pilibhit : पीलीभीत के अमरिया में दर्दनाक हादसा; एक ही परिवार के तीन मासूम बच्‍चों की डूबकर मौत

पीलीभीत, जागरण ऑनलाइन टीम : अमरिया थाना क्षेत्र के गांव कैंचू में एक ही परिवार के तीन बच्चों की गड्ढे में भरे पानी में डूब जाने से मृत्यु हो गई। तीनों के शव गड्ढे से निकाल लिए गए हैं। इस घटना से मृतक बच्चों के स्वजन में चीत्कार मचा है। गांव के निकट ही ईंट भट्ठे के पास मिट्टी खोदी गई थी। जिससे वहां पर गहरा गड्ढा हो गया था। सोमवार की रात में हुई तेज बरसात से इस गड्ढे में बारिश का पानी भर गया। मंगलवार को सायं करीब चार बजे गांव निवासी भूरा का पुत्र मुस्तकीम (14), नाजिम का पुत्र अयान (8) और छोटन का पुत्र रानू (10) अपने भाई शानू के साथ नहाने के लिए घर से गये थे। सभी बच्चे पानी भरे गड्ढे में उतरकर नहाने लगे। गड्ढे की गहराई अधिक होने के कारण ये जीन बच्चे डूबने लगे। यह देख शानू घबरा गया। वह तुरन्त पानी में बाहर निकला। उसने तीन बच्चों के डूबने की सूचना गांव में दी। इस सूचना से ग्रामीणों में खलबली मच गई। सैकड़ों लोग घटना स्थल पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत करके तीनों बच्चों को बाहर निकाला। आनन फानन बच्चों को अमरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया। वहां परीक्षण के उपरांत चिकित्सक ने तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। मृतक तीनों बच्चे आपस में चचेरे-तहेरे भाई थे। तीन बच्चों की मृत्यु से गांव में मातम छा गया है।

