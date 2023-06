Pilibhit News: पीलीभीत में बाघ के साथ ही बढ़ रहा सारस का भी कुनबा, राज्य पक्षियों की संख्या बढ़कर हुई 99

Pilibhit News तराई के जिले में बाघ तेंदुआ और दूसरे वन्य जीवों के साथ ही राज्य पक्ष सारस का कुनबा भी बढ़ रहा है। दो दिन तक चली सारस गणना के बाद सामाजिक वानिकी वन्यजीव प्रभाग ने परिणाम सार्वजनिक किया है। इसके तहत जिले में विभिन्न जलीय इलाकों में कुल 99 सारस पाए गए हैं। जिनमें तीन अल्प वयस्क हैं।

जागरण संवाददाता, पीलीभीत : तराई के जिले में बाघ, तेंदुआ और दूसरे वन्य जीवों के साथ ही राज्य पक्ष सारस का कुनबा भी बढ़ रहा है। दो दिन तक चली सारस गणना के बाद सामाजिक वानिकी वन्यजीव प्रभाग ने परिणाम सार्वजनिक किया है। इसके तहत जिले में विभिन्न जलीय इलाकों में कुल 99 सारस पाए गए हैं। जिनमें तीन अल्प वयस्क हैं। इस बार शासन के निर्देश पर पूरे प्रदेश में लगातार दो दिन तक निर्धारित समय पर सारस की गणना कराई गई। जिले में पीलीभीत टाइगर रिजर्व, सामाजिक वानिकी वन्यजीव प्रभाग के साथ ही पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूक संस्थाओं के सदस्यों तथा विद्यार्थियों की टीमों सारस की गणना के लिए लगाया गया। कराई गई सारस की गणना सोमवार और मंगलवार को सुबह छह से आठ बजे और फिर सायं को चार से छह बजे तक सारस के वास स्थलों पर गणना का कार्य कराया गया। सामाजिक वानिकी वन्यजीव प्रभाग के प्रभागीय निदेशक संजीव कुमार ने बताया कि गणना कार्य के लिए जो समय निर्धारित किया गया, उसी समय पर सारस अपने वास स्थलों के आसपास मौजूद रहते हैं। सुबह और सायं के समय अपने वास स्थलों पर इनकी मौजूदगी की वजह से गणना कार्य में आसानी रहती है। दिन में एक से डेढ किमी तक ये पक्षी उड़ान भरते हुए शिकार के लिए अन्य क्षेत्रों में भी चले जाते हैं। सारस ऐसे स्थानों को अपना वास स्थल बनाते हैं, जहां पर पानी की उपलब्धता रहे। सारस की संख्या बढ़कर हुई 99 ये स्थान तालाब, पोखर, नहर सहित अन्य जलीय क्षेत्र रहते हैं। धान की रोपाई के लिए जिन खेतों में पानी भरा रहता है, वहां भी सारस पहुंच जाते हैं। ये ज्यादातर जोड़े में रहना पसंद करते हैं। प्रभागीय निदेशक के अनुसार पिछले साल हुई गणना में जिले में 92 सारस पाए गए थे। अब इनकी संख्या बढ़ चुकी है। वर्तमान समय में हुई गणना में कुल 99 सारस पाए गए हैं, जिनमें 96 वयस्क और 3 अल्प वयस्क सारस हैं।

