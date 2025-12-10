दहशत का 'ट्रिपल अटैक'! एक-दो नहीं, तीन जगहों पर बाघों की दस्तक; किसानों के बैल को बनाया निवाला

संवाद सूत्र, जागरण, माधोटांडा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपास क्षेत्र में गोवंशीय पशुओं का शिकार करने के लिए क्षेत्र में लगातार कई दिनों से अलग-अलग स्थानों पर बाघों की मौजूदगी देखी जा रही है। बाघों के लगातार पशुओं का शिकार भी किया जा रहा है। माधोटांडा में फिर बाघ ने एक बैल का शिकार कर लिया।

लगातार पशुओं का शिकार कर रहे बाघों से क्षेत्र के किसान और ग्रामीण काफी भयभीत है। दो सप्ताह से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन माधोटांडा क्षेत्र में बाघों की दहशत कम नहीं हो पा रही है। एक के बाद एक कई स्थानों पर बाघ आबादी के किनारे नजर आ रहे हैं। बाघ पशुओं का शिकार भी अक्सर कर रहे हैं। हाल ही में माधोटांडा के किनारे एक सेही और नीलगाय का बाघ ने शिकार किया। उसके बाद नगरिया खुर्द कलां में भी बाघ ने एक पशु को मार डाला। अब फिर से बाघ ने माधोटांडा में एक बैल को अपना शिकार बना लिया। मंगलवार को केसरपुर में जब किसानों ने सुबह को बैल का अधखाया शव और बाघ के पग चिह्नों को देखा तो सभी लोग घबरा गये।

मौके पर बराही वन क्षेत्र की टीम भी पहुंच गई। इसके अलावा बराही देवी मंदिर के पास भी बाघ की मौजूदगी देखी जा रही है। लोहरपुरा गांव में तो कई दिनों से बाघ गन्ने के खेत में ही डेरा डाले हुए है।