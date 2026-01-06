270mm का जानलेवा गड्ढा! छोटी कारों के लिए काल है पीलीभीत का ये हाईवे, देखें डराने वाली रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पीलीभीत टनकपुर हाईवे की गौहनियां से लेकर कलक्ट्रेट तक की दूरी तय करने में अगर बिना दुर्घटना के निकल जाएं तो खैर मनाइये, क्योंकि वहां पर साइड पटरी से सड़क की ऊंचाई का अंतर 27 सेंटीमीटर तक है, जिससे अगर सामान्य गति में वाहन का पहिया नीचे उतरा तो पलटने का खतरा रहता है। वहां पर ई-रिक्शा आए दिन पलटते रहते हैं।

दैनिक जागरण की पड़ताल में पता चला कि इन सड़क पर दौड़ रहे वाहनों के अचानक साइड पटरी पर उतरने की स्थिति में दुर्घटना की आशंका कई गुणा बढ़ जाती है। जिले से कैबिनेट राज्य मंत्री, प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री, चारों विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष होने के बावजूद टनकपुर हाईवे का गौहनिया चौराहा से कलक्ट्रेट तक का हिस्सा हादसे का एंबेसडर बना हुआ है।

दो बार से सड़क तो बन गई, लेकिन साइड पटरी का निर्माण नहीं किया गया, जिससे सामान्य तौर पर उस में औसतन 10 से 15 सेंटीमीटर का अंतर हो गया है, जो कई स्थानों पर बढ़कर 27 तक पहुंच जाता है। ऐसे में हादसे होना लाजिमी है, क्योंकि अधिकांश छोटे वाहनों का ग्राउंड क्लियरेंस 170 से 180 मिलीमीटर के आसपास होता है। ऐसे में वाहन के पहिए नीचे उतरते हैं तो हादसा होना तय होता है।

इस सड़क की अनदेखी तब की जा रही है, जब इस व्यस्ततम मार्ग अधिकांश सरकारी कार्यालय भी स्थित हैं। इस मार्ग को सुधारने के लिए बीते वर्षाें में जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से साइड पटरी को बनाने के प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन परवान नहीं चढ़ सके। जन की दिक्कत को ध्यान में रखते हुए प्रयास किए जाएं तो इसमें सुधार संभव है।

सड़क से 120 एमएम की ऊंचाई, ई-रिक्शा व अन्य वाहन पलटने का खतरा पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पास सड़क और साइड पटरी में करीब 12 सेंटीमीटर का अंतर है। ऐसे में अगर ई-रिक्शा, आटो या कार या अन्य किसी वाहन का पहिया नीचे उतरेगा तो उसके पलटने का खतरा रहता है।

गोदावरी कालोनी गेट के सामने 140 मिलीमीटर का अंतर टनकपुर रोड पर स्थित गोदावरी कालोनी के गेट के सामने सड़क और साइड पटरी में 14 सेंटीमीटर का अंतर निकला, जो और ज्यादा खतरनाक है। रफ्तार धीमी होने के बावजूद सड़क से साइड पटरी जाने में वाहनों के हादसाग्रस्त होने का खतरा रहता है।

नकटादाना चौराहा पर 270 एमएम का अंतर, आए दिन पलटते वाहन शहर के नकटादाना चौराहा के पास वाहनों का आवागमन बहुत रहता है। नकटादाना चौराहा पर पेट्रोल पंप के सामने सड़क और साइड पटरी में 27 सेंटीमीटर का अंतर निकला, जहां आए दिन हादसे होते रहते हैं। तीन दिन पहले भी ई-रिक्शा वहां पर पलट गया।